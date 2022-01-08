Кубок Англії, 1/32 фіналу

Халл Сіті – Евертон – 2:3

Голи: Грей, 21, Лонгман, 71 – Сміт, 1, Гомеш, 31, Таунсенд, 99

Зустрічалися дві проблемні команди. Халл Сіті демонструє вкрай нестабільні результати у Чемпіоншипі, балансуючи над зоною вильоту. Турнірне становище Евертона не настільки критичне, але останні результати – це катастрофа. Лише дві перемоги за 15 поєдинків десяти поразках. Не дивно, що уболівальники вивісили на трибунах банер зі словами: "Геть із нашого клубу". Це звернення до Рафи Бенітеса.

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Іспанський фахівець, як і годиться, виставив на Кубок експериментальний склад. Знайшлося місце в основі й для Віталія Миколенка. Українець вже з перших хвилин опинився у епіцентрі подій. Хоча, здається, сам не був цьому радий. Екс-динамівець на пару з Греєм фолом перервали чи не першу атаку господарів. Подача з флангу. Тайлер Сміт заховався за спиною Миколенка, і саме туди прилетів м'яч. Евертон пропустив уже на першій хвилині.

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Hope you took your seats early... @HullCity take just 45 seconds to go in front! #EmiratesFACup pic.twitter.com/DxLIeq8gMY — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 8, 2022

Окрилений успіхом Халл Сіті продовжував грати першим номером. Здавалося, що це протистояння щонайменше рівних за класом команд. Проте Демарай Грей наочно продемонстрував, хто тут представляє АПЛ. Миколенко відтягнув на себе одного із суперників, ще з парочкою Грей розібрався самостійно, у штрафному обігрався з Гордоном і поцілив під самісіньку стійку воріт. Рахунок став рівним. За кілька хвилин потужно стріляв Гордон – було дуже близько.

Після цього Евертон перебрав управління грою до своїх рук. Моменти біля воріт Бакстера виникали один за одним. Найбільше старався Гордон, але набагато кращий момент змарнував Кін. Зрештою, натиск дав свої плоди. Оборонці не встежили за підключенням Андре Гомеша. Португалець ударом головою замкнув подачу з флангу і перервав свою безгольову серію, яка тривала майже три роки – з початку лютого 2019-го. Миколенко до кінця тайму встиг відзначитися ефектним порятунком власних воріт та фолом, за який отримав жовту картку.

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Друга половина стартувала в обопільній боротьбі. Щоправда, без особливої гостроти. Це яскраво ілюструє статистика ударів – за першу третину тайму не було жодного бодай у бік воріт. Після 60-ї хвилини активізувався Евертон. Миколенко мав шанс відзначити дебют забитим голом. Після подачі з кутового Віталій був першим на підбиранні. Бив у дотик. Дуже сильно і дуже неточно. Дарма "іриски" цим обмежилися. Невдовзі Монкур втік від кількох оборонців і доставив м'яч Лонгману. Раян розкішним обвідним ударом зняв павутину із дальньої дев'ятки. Без шансів для Беговіча.

У завершальні хвилини основного часу ближчими до перемоги були господарі поля. Кілька разів Евертон рятувала виключно майстерність голкіпера. Нічого глобально не змінилося і в першому овертаймі. Халл Сіті тиснув, будуючи атаку за атакою. Мерсисайдці або надто боялися ризикувати, або ж справді не знали, що протиставити такій активності суперника. Гравці гостей навіть до чужого штрафного не могли дійти. Таунсенд вирішив цю проблему по своєму. Андрос наважився на постріл метрів з 30-ти. Голкіпер був не готовий до такої зухвалості. Дуже нелогічний гол забив Евертон.

"Тигри" з усіх сил намагалися знову зрівняти рахунок. Шанси були. На початку другого овертайму в штрафному майданчику Евертона спалахнула пожежа. Беговіч вкотре став героєм епізоду. Хіндс намагався замкнути буквально з метра, але голкіпер зреагував. Зрештою "іриски" змогли відстояти перемогу і вийшли в 1/16 фіналу Кубка Англії. Віталій Миколенко від статистичних порталів отримав найвищі оцінки серед гравців оборони.