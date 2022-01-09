Заря осталась без еще одного холостяка – легионер обручился с любимой
09:52 - Читати українською
Полузащитник Зари Ловро Цвек решил завершить с холостяцкой жизнью.
Заря в своем твиттере сообщила, что Ловро Цвек официально закрепил отношения со своей девушкой Магдаленой.
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Футболист довольно скромно отпраздновал столь важное событие в жизни. Уже завтра хорвату предстоит вернуться к работе – Заря начнет зимние сборы с 10 января в Запорожье, после чего отправится в Турцию.
Добавим, что Цвек провел 23 матча за Зарю в текущем сезоне, в которых отличился 1 ассистом.
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