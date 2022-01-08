Зоря веде переговори з АЕКом щодо українського захисника Олега Данченка, повідомляє SPORT24.

АЕК шукає новий клуб для Данченка, – ЗМІ

Очікується, що луганці орендують захисника терміном на 1,5 року з правом подальшого викупу. Зазначається, що угода ще не завершена, однак вона знаходиться на завершальній стадії – АЕК давно шукає для українця новий клуб.

Нагадаємо, Данченко перейшов до грецької команди з казанського Рубіна у січні 2021 року за 1 млн євро, однак не зміг зарекомендувати себе у новому клубі, зігравши всього 11 матчів у сезоні 2020/21. У поточному сезоні він лише один раз потрапив у заявку першої команди, але не зіграв жодної хвилини і був переведений у дубль. Контракт Данченка з АЕКом діє до 30 червня 2024 року.

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