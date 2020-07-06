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Зоря закликала УПЛ призначати на свої матчі іноземних суддів

6 липня 17:18 - Читать на русском
Зоря закликала УПЛ призначати на свої матчі іноземних суддів
Зоря – Олександрія – 2:2 / ФК Зоря

Керівництво луганського клубу обурене упередженим ставленням до своєї команди з боку українських суддів і вимагає відновити колишню практику запрошення на матчі УПЛ арбітрів з провідних європейських ліг.

45’ Дмитро Хомченовський
54’ Владлен Юрченко
 
Валерій Лучкевич 19’
Максим Третьяков 76’
19’ Валерій Лучкевич
45’ Дмитро Хомченовський
54’ Владлен Юрченко
76’ Максим Третьяков

"Останнім часом склалась тенденція, згідно якої футбольний клуб Зоря страждає від неякісного арбітражу і упередженого ставлення з боку суддівського корпусу. Простежується це далеко не в одній зустрічі. Загострення пристрастей і боротьба за друге місце дають про себе знати. У першу чергу, у ставленні до одного з найстаріших клубів країни з боку арбітрів.

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Зараз всі фахівці, телевізійні ведучі та експерти наголошують на неправильності і нелогічності прийнятих суддівських рішень щодо Зорі. Вчора, наприклад, відомий ведучий Ігор Циганик у програмі "Профутбол" був обурений рівнем суддівства матчу Зоря – Олександрія. А екс-арбітр Сергій Шебек, який регулярно дає оцінку нинішнім суддям, піддав жорсткій критиці суддівство у вчорашньому матчі, назвавши пару Монзуль-Романов "шкідниками українського футболу". Через кричущі помилки суддів Зоря втратила десять очок. А якби клуб їх набрав, то невідомо чи була б зараз взагалі боротьба за друге місце (...)

Окремо варто розглянути призначення арбітрів VAR. Зоря є чемпіоном по матчах з системою VAR, яку в українському чемпіонаті впровадили, але користуватися нею так і не навчилися. Повтори арбітри у нас дивляться по п'ять хвилин, а після перегляду системи VAR приймаються абсолютно нелогічні рішення. Окрім того, арбітрів, які навчені працювати з системою VAR, можна перерахувати на пальцях. Це Катерина Монзуль, Віталій Романов, Євген Арановський, Сергій Бойко та Микола Балакін.Останній відсторонений, Арановський і Бойко – кияни. Тому, коли на наш наступний матч з Колосом знову буде призначена умовна Катерина Монзуль або Віталій Романов – це вже нікого не здивує. А ось чи закінчиться знущання з боку суддівського корпусу над одним з найстаріших клубів України? Це питання залишається риторичним.

На завершення скажемо, що якщо ми комусь стоїмо поперек горла, якщо з'явилася незручна команда, яка не вписується у плани деяких клубів, то ми ще раз підкреслимо, що Зоря грає, у першу чергу, в футбол, а не в закулісні гри. Зараз простоюють чемпіонати Франції та Нідерландів. Безліч досвідчених суддів залишилися без роботи. То може запросити їх, щоб хоча б поділилися досвідом?" – зазначає прес-служба луганського клубу на своїй офіційній сторінці.

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Теги
Ігор Циганик Зоря - Олександрія Олександрія Олександрія Арбітри Зоря Зоря Катерина Монзуль УПЛ Відеопомічник арбітра Сергій Сергій Бойко Віталій Романов Сергій Шебек Євген Арановський Микола Микола Балакін
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