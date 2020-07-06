Зоря закликала УПЛ призначати на свої матчі іноземних суддів

Керівництво луганського клубу обурене упередженим ставленням до своєї команди з боку українських суддів і вимагає відновити колишню практику запрошення на матчі УПЛ арбітрів з провідних європейських ліг.

"Останнім часом склалась тенденція, згідно якої футбольний клуб Зоря страждає від неякісного арбітражу і упередженого ставлення з боку суддівського корпусу. Простежується це далеко не в одній зустрічі. Загострення пристрастей і боротьба за друге місце дають про себе знати. У першу чергу, у ставленні до одного з найстаріших клубів країни з боку арбітрів.

"Каті нічого робити у чоловічому футболі": екс-арбітр ФІФА знищив Монзуль і Романова за "тупі рішення" проти Зорі

Зараз всі фахівці, телевізійні ведучі та експерти наголошують на неправильності і нелогічності прийнятих суддівських рішень щодо Зорі. Вчора, наприклад, відомий ведучий Ігор Циганик у програмі "Профутбол" був обурений рівнем суддівства матчу Зоря – Олександрія. А екс-арбітр Сергій Шебек, який регулярно дає оцінку нинішнім суддям, піддав жорсткій критиці суддівство у вчорашньому матчі, назвавши пару Монзуль-Романов "шкідниками українського футболу". Через кричущі помилки суддів Зоря втратила десять очок. А якби клуб їх набрав, то невідомо чи була б зараз взагалі боротьба за друге місце (...)

Окремо варто розглянути призначення арбітрів VAR. Зоря є чемпіоном по матчах з системою VAR, яку в українському чемпіонаті впровадили, але користуватися нею так і не навчилися. Повтори арбітри у нас дивляться по п'ять хвилин, а після перегляду системи VAR приймаються абсолютно нелогічні рішення. Окрім того, арбітрів, які навчені працювати з системою VAR, можна перерахувати на пальцях. Це Катерина Монзуль, Віталій Романов, Євген Арановський, Сергій Бойко та Микола Балакін.Останній відсторонений, Арановський і Бойко – кияни. Тому, коли на наш наступний матч з Колосом знову буде призначена умовна Катерина Монзуль або Віталій Романов – це вже нікого не здивує. А ось чи закінчиться знущання з боку суддівського корпусу над одним з найстаріших клубів України? Це питання залишається риторичним.

На завершення скажемо, що якщо ми комусь стоїмо поперек горла, якщо з'явилася незручна команда, яка не вписується у плани деяких клубів, то ми ще раз підкреслимо, що Зоря грає, у першу чергу, в футбол, а не в закулісні гри. Зараз простоюють чемпіонати Франції та Нідерландів. Безліч досвідчених суддів залишилися без роботи. То може запросити їх, щоб хоча б поділилися досвідом?" – зазначає прес-служба луганського клубу на своїй офіційній сторінці.

Зоря розписала нічию з Олександрією в матчі зі скандальними рішеннями VAR – луганці втратили шанс обійти Динамо