toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ЗОРЯ - ОЛЕКСАНДРІЯ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

"Каті нічого робити у чоловічому футболі": екс-арбітр ФІФА знищив Монзуль і Романова за "тупі рішення" проти Зорі

6 липня 13:38 - Читать на русском
"Каті нічого робити у чоловічому футболі": екс-арбітр ФІФА знищив Монзуль і Романова за "тупі рішення" проти Зорі
Катерина Монзуль / Сайт Зорі

Колишній арбітр Сергій Шебек знищив Катерину Монзуль та її відеоасистента Віталія Романова за роботу на матчі Зоря – Олександрія (2:2).

45’ Дмитро Хомченовський
54’ Владлен Юрченко
 
Валерій Лучкевич 19’
Максим Третьяков 76’
19’ Валерій Лучкевич
45’ Дмитро Хомченовський
54’ Владлен Юрченко
76’ Максим Третьяков

"Не знаходжу слів щодо такого суддівства Монзуль та Романова. Я розумію гравців та тренера Зорі, які працюють, вкладають у це душу, а потім такі як Романов та Монзуль перекреслюють усе тупим рішенням, одним свистком.

Я вдаюся в запитання – а чому Романов так не любить Зорю? Якщо проаналізувати попередні матчі, де працювала пара Романов-Монзуль, то на згадку приходить березневий матч Десна – Зоря, в якому Романов збив з пантелику Монзуль, змусивши її прийняти неправильне рішення. Вона тоді вилучила Кочергіна за підкат в центрі поля, хоча спершу показала йому жовту карточку – і правильно вчинила. Але Романов раптом викликав її до монітора, вона кілька хвилин дивилася, червоніла, не знала, як розсудити та під тиском Романова все ж змінила своє першочергове рішення й показала червону картку.

Громов – про суддівство у матчі з Олександрією: Набридло це беззаконня – вся країна бачить, кому хочуть віддати медалі

Другий випадок – я на нього нещодавно звертав увагу… Грали Десна – Зоря, Романов судив в полі. Він дав пенальті ні за що в епізоді, коли м'яч потрапив Чеберку в руку. Але найгірше в тій ситуації – він ще й вилучив гравця Зорі за несправедливу другу жовту картку, позбавивши його можливості зіграти в наступному матчі.

І ось знову цей тандем вийшов на авансцену… Ми лише нещодавно похвалили Монзуль за півфінальну кубкову гру. Похвалили й Романова, що він не збивав її з пантелику, не чіпляючись до "повітряного пенальті". Це було на благо футболу, а вчора вони виступили в ролі шкідників для футболу. Інакше тут й не скажеш. Я не знаю, можливо, на них впливають якісь потойбічні сили, можливо, щось інше, але мені зовсім незрозуміло, чому вони позбавили Зорю двох очок в цьому матчі вигаданим одинадцятиметровим ударом.

Неоднозначні рішення VAR і красивий гол Хомченовського у відеоогляді матчу Зоря – Олександрія – 2:2

Я не раз Романова називав арбітром-поліціянтом, людиною-маскою. Він нічого на полі не виражає, він не розуміє й шкодить футболу. Вважаю, що таким суддям не місце в футболі, вони не мають права вершити долі команд та тренерів. Монзуль теж показала, що не розуміє футбол… Ну нехай тебе збили з пантелику, але подивися повтор й прийми своє логічне рішення – тобі б тільки аплодували. А так вся попередня похвала перекреслена цим безглуздим рішенням. Я б порадив Каті перейти в жіночий футбол і працювати там, у чоловічому їй робити нІчого", – цитує Шебека UA-Football.

Зоря розписала нічию з Олександрією в матчі зі скандальними рішеннями VAR – луганці втратили шанс обійти Динамо

blog_ava
"Динамо не позаздриш, якщо ще й Кубок програють": до Монзуль є претензії, або Хто – фаворит у битві за Лігу чемпіонів
6 липня
12454
Теги
Головне Зоря - Олександрія Арбітри Зоря Зоря Катерина Монзуль Віталій Романов Сергій Шебек
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
50
хв
Рух
17:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук