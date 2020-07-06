"Каті нічого робити у чоловічому футболі": екс-арбітр ФІФА знищив Монзуль і Романова за "тупі рішення" проти Зорі

Колишній арбітр Сергій Шебек знищив Катерину Монзуль та її відеоасистента Віталія Романова за роботу на матчі Зоря – Олександрія (2:2).

"Не знаходжу слів щодо такого суддівства Монзуль та Романова. Я розумію гравців та тренера Зорі, які працюють, вкладають у це душу, а потім такі як Романов та Монзуль перекреслюють усе тупим рішенням, одним свистком.

Я вдаюся в запитання – а чому Романов так не любить Зорю? Якщо проаналізувати попередні матчі, де працювала пара Романов-Монзуль, то на згадку приходить березневий матч Десна – Зоря, в якому Романов збив з пантелику Монзуль, змусивши її прийняти неправильне рішення. Вона тоді вилучила Кочергіна за підкат в центрі поля, хоча спершу показала йому жовту карточку – і правильно вчинила. Але Романов раптом викликав її до монітора, вона кілька хвилин дивилася, червоніла, не знала, як розсудити та під тиском Романова все ж змінила своє першочергове рішення й показала червону картку.

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Другий випадок – я на нього нещодавно звертав увагу… Грали Десна – Зоря, Романов судив в полі. Він дав пенальті ні за що в епізоді, коли м'яч потрапив Чеберку в руку. Але найгірше в тій ситуації – він ще й вилучив гравця Зорі за несправедливу другу жовту картку, позбавивши його можливості зіграти в наступному матчі.

І ось знову цей тандем вийшов на авансцену… Ми лише нещодавно похвалили Монзуль за півфінальну кубкову гру. Похвалили й Романова, що він не збивав її з пантелику, не чіпляючись до "повітряного пенальті". Це було на благо футболу, а вчора вони виступили в ролі шкідників для футболу. Інакше тут й не скажеш. Я не знаю, можливо, на них впливають якісь потойбічні сили, можливо, щось інше, але мені зовсім незрозуміло, чому вони позбавили Зорю двох очок в цьому матчі вигаданим одинадцятиметровим ударом.

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Я не раз Романова називав арбітром-поліціянтом, людиною-маскою. Він нічого на полі не виражає, він не розуміє й шкодить футболу. Вважаю, що таким суддям не місце в футболі, вони не мають права вершити долі команд та тренерів. Монзуль теж показала, що не розуміє футбол… Ну нехай тебе збили з пантелику, але подивися повтор й прийми своє логічне рішення – тобі б тільки аплодували. А так вся попередня похвала перекреслена цим безглуздим рішенням. Я б порадив Каті перейти в жіночий футбол і працювати там, у чоловічому їй робити нІчого", – цитує Шебека UA-Football.

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