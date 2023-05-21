Форвард Зорі Едуардо Герреро, скоріше за все, більше не зіграє у поточному сезоні, повідомляє "ТаТоТаке".

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23-річний панамець, який виступає за луганців на правах орени з Маккабі Тель-Авів, травмувався у матчі 27-го туру УПЛ проти Інгульця (2:0). Лікарі діагностували у нього м'язову травму, а якщо точніше – надрив м'яза у передній поверхні стегна. Термін відновлення після таких ушкоджень становить від 3 до 4 тижнів. У клубі планують провести додаткові медичні дослідження, які залишають мізерні шанси на швидше виздоровлення.

Нагадаємо, Герреро у 10 матчах забив за луганців 5 голів і віддав 5 асистів. Раніше з'явилась інфрмація про те, що український клуб планує викупити гравця у ізраїльтян за 500 тисяч євро.

До слова, Зоря за три тури до фінішу продовжує вести боротьбу за чемпіонство. Наразі "мужики" з 61-м пунктом йдуть третіми, відстаючи від СК Дніпро-1 та Шахтаря на 3 і 5 очок відповідно. Попереду у луганців дуелі з "гірниками", Олександрією та Минаєм.

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