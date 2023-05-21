Зоря проводить фантастичний сезон і за три тури до фінішу все ще претендує на чемпіонство в УПЛ. Головний успіх луганського клубу справедливо пов'язують з нідерландським наставником Патріком ван Леувеном, який поставив своїм підопічним чудову атакувальну гру (команда вже встановила рекорд клубу за кількістю набраних очок і має шанс його покращити) і допоміг розкритись одразу декільком талантам.

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Не дивно, що здобутки Зорі привернули увагу до її тренера. Раніше ЗМІ писали про інтерес до ван Леувена з боку Динамо, а нині з'явилась інформація, що президент Шахтаря Рінат Ахметов особисто хоче бачити нідерландця на чолі "гірників".

За повідомленням "ТаТоТаке", у Зорі готові до відходу тренера і вже навіть визначилися з його заміною. Очолити "мужиків" може Валерій Кривенцов. За інформацією джерела, варіант цілком реальний, оскільки 49-річний українець спілкується та співпрацює з компанією ProStar, яка має вплив на луганський клуб. Окрім того, його кандидатуру схвалює директор команди Ігор Гузь.

Нагадаємо, Кривенцов розпочинав тренувати в академії Шахтаря. Згодом працював з U-19, яку виводив у фінал Юнацької ліги УЄФА в сезоні 2014/15, де "гірники" поступились Челсі (2:3). Були в його кар'єрі також Маріуполь, Шахтар U-21 і Металіст 1925, який він покинув у жовтні 2022-го. Нині фахівець перебуває без клубу.

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