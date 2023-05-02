Зоря розглядає можливість викупу панамського форварда Едуардо Герреро. 23-річний нападник у березні перейшов до луганців з тель-авівського Маккабі на правах оренди і вже встиг стати одним з найважливіших гравців "мужиків".

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Як повідомив Віктор Вацко у своїй програмі "Вацко Live", ізраїльтяни готові відпустити футболіста за 500 тисяч євро. Саме така клаусула прописана в орендній угоді.

Нагадаємо, у поточному сезоні Герреро провів за Зорю 6 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 4 асисти. Його контракт з луганцями чинний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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