Форвард Зари Эдуардо Герреро, скорее всего, больше не сыграет в текущем сезоне, сообщает "ТаТоТаке".

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23-летний панамец, который выступает за луганчан на правах аренды из Маккаби Тель-Авив, травмировался в матче 27-го тура УПЛ против Ингульца (2:0). Врачи диагностировали у него мышечную травму, а если точнее – надрыв мышцы в передней поверхности бедра. Срок восстановления после таких повреждений составляет от 3 до 4 недель. В клубе планируют провести дополнительные медицинские исследования, которые оставляют мизерные шансы на более быстрое выздоровление.

Напомним, Герреро в 10 матчах забил за луганчан 5 голов и отдал 5 ассистов. Ранее появилась инфрмация о том, что украинский клуб планирует выкупить игрока у израильтян за 500 тысяч евро.

К слову, Заря за три тура до финиша продолжает вести борьбу за чемпионство. Сейчас "мужики" с 61-м пунктом идут третьими, отставая от СК Днепр-1 и Шахтера на 3 и 5 очков соответственно. Впереди у луганчан дуэли с "горняками", Александрией и Минаем.

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