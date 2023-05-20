Зоря набрала потужний хід і нав'язує Шахтарю та СК Дніпро-1 боротьбу за Лігу чемпіонів. Конкуренти вчора перемогли, тому Патріку ван Леувену потрібно було обігрувати Інгулець.

Шахтар переміг Верес і знову обійшов СК Дніпро-1 – матч пройшов з вболівальниками, хоча УПЛ погрожувала зняти очки

Луганці володіли ініціативою та будували позиційні атаки. Бражко та Булеца розрізали оборону передачами, Бутко непогано підключався по флангу, а Антюх робив ривки у штрафний майданчик.

У середині першого тайму Зоря знайшла момент, щоб розмочити ворота. Герреро скористався рикошетом і дістав м'яч в карній зоні, а Білик його зніс. Арбітр призначив пенальті – Бражко його реалізував.

Інгулець відповідав поодинокими атаками без ударів, а вже після перерви організував масований наступ. Поспєлов мав чудовий шанс зрівняти рахунок зі стандарту, гостро пробив Головкін.

Зоря отримала простір для швидких атак і почала розривати гостей на контрах. Герреро мав оформлювати дубль після пасу Русина, але не влучив у порожні ворота. А потім і травмувався.

Панамець ще встиг створити супершанс для Антюха – вирвався на швидкості з власної половини та вивів партнера сам на сам з воротарем. Антюх перекинув Сапутіна, але нерівності газону не пустили м'яч у сітку.

Зоря все ж закрила матч після чергової контратаки. Русин цього разу все вирішив сам. Назарій змістився трішки в центр, підробив м'яч під праву та поклав під дальню стійку. Вийшло красиво.

Зоря перемогла, набрала 61 очко та залишилася у чемпіонських перегонах: 5 балів відставання від Шахтаря та 3 бали відставання від СК Дніпро-1. У наступному турі зустріч з "гірниками".