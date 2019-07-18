Зоря впевнено переграла Маріуполь у спарингу

Зоря та Маріуполь оцінили сили своїх гравців у спарингу перед стартом чемпіонату України.

Товариський матч

Зоря – Маріуполь – 3:1

Голи: Михайличенко, 10, Вернидуб, 52, Будківський, 73 – Чурко, 57

Юрченко офіційно став гравцем Зорі

Склади команд:

Зоря: Шевченко, Чеберко (Абу Ханна, 60), Михайличенко, Тимчик (Каменюка, 83), Вернидуб (Литвин, 81), Иванісеня (Арвеладзе, 81), Кочергін, Хомченовский, Лєднєв (Шалфєєв, 83), Громов, Будківський (Луньов, 81).

Маріуполь: Худжамов (Гальчук, 46), Полегенько, Чоботенко, Яворський, Корнієнко, Федорчук, Чех, Чурко (Кащук, 61), Топалов (Путря, 46), Вакула, Фомін.

Зоря вже на 10-й хвилині відкрила рахунок. Луганці контролювали хід матчу і в другому таймі зуміли ще двічі відзначитись. Гравці Маріуполя відквитали лише один м'яч.

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