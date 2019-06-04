"Йому потрібен карт-бланш, якого не було у Вернидуба". Скрипник у Зорі – переваги і ризики, або Чи запрошували Маркевича

"Футбол 24" обговорив несподіване тренерське призначення Зорі із трьома відомими експертами, які намагалися спрогнозувати наслідки від приходу екс-наставника Вердера.

Після відставки Юрія Вернидуба, який очолював Зорю упродовж восьми років, на вакантне місце відправляли Романа Санжара.

Натомість Віктор Скрипник ще кілька днів тому категорично заперечив чутки про інтерес луганського клубу до своєї персони. Тож повідомлення офіційного сайту Зорі про те, що екс-наставник Вердера таки підписав із українським клубом 3-річний контракт, стало гучною несподіванкою.

Що тепер очікує на Зорю? З якими труднощами зіткнеться сам Скрипник, перший і поки що єдиний український тренер, який очолював клуб із європейського топ-чемпіонату?

Із цими запитаннями "Футбол 24" звернувся до Андрія Полуніна, екс-хавбека Дніпра, Карпат, Нюрнберга та Санкт-Паулі, автора першого голу в історії збірної України Івана Гецка і колишнього наставника Металіста та Дніпра Мирона Маркевича.

Андрій Полунін

– Мені дуже приємно, що Скрипник прийняв пропозицію Зорі. Він упродовж багатьох років успішно працював у Німеччині, тож хочеться, щоб увесь набутий досвід реалізував у нас. Скрипник любить Україну. Я з ним періодично спілкуюся і знаю: Віктор мріяв про те, щоб його запросили в український клуб. Нарешті це сталося.

Прихід Скрипника однозначно піде на користь всьому українському футболу. Це – сучасний європейський тренер. Думаю, у новому сезоні Зоря знову стане третьою силою нашого чемпіонату. Попереднім клубом Скрипника був ФК Рига. Він прийняв цю команду, коли вона посідала четверте місце чемпіонату Латвії. За якихось три місяці зробив Ригу чемпіоном країни і переможцем національного Кубка, хоча перед ним ставили завдання виграти лише Кубок. У Скрипника – власне бачення футболу. Дай Боже, щоб керівництво Зорі пішло йому назустріч у плані кадрової політики, селекції.

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Чи привітав я Скрипника із новим кар’єрним викликом? Так, звичайно. Я йому телефонував, поспілкувалися. Побажав йому успіху у Зорі.

Мирон Маркевич

– Чи здивувало мене призначення Скрипника? Напевно. З одного боку – здивувало, з іншого боку – ні. Все-таки Віктор – з України. Тривалий час грав у Запоріжжі, де базується Зоря. Непогано проявив себе у Вердері, як тренер. Тож це призначення – логічне.

Найважливіше, щоб у Зорі був стабільний склад. Якщо продавати футболістів і за рахунок цього жити – сильного результату не доб'єшся. Вернидубу доводилося працювати у таких умовах роками. Не знаю… Мабуть, при переговорах Скрипник висував якісь свої умови. Потрібно, аби склад не чіпали хоча б 2-3 роки. Тренерська робота залежить від результату. Прогнозувати, як у Скрипника складеться в Зорі, поки що важко.

Чи виходила на мене Зоря після відставки Вернидуба? Ні. Такого не було ніколи.

Іван Гецко

– Зоря видала найгірший сезон за кілька останніх років. Вернидубу довелося непросто в умовах постійних кадрових змін – когось продавали, когось повертали з оренди. Скрипник – хороший варіант. Це тренер, який попрацював у топовому європейському чемпіонаті, є носієм європейського менталітету. Йому потрібен повний карт-бланш, якого не було у Вернидуба. За таких умов він зможе створити команду, яка нав'яже боротьбу Динамо та Шахтарю у чемпіонаті України.

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Дуже важливо, як Скрипник розпочне роботу на новій посаді. Мабуть, відбудеться придбання нових гравців. А далі – побачимо. Час розсудить. Кожен тренер, прийшовши у нову команду, обирає людей "під себе". Людей, яким він довірятиме, і які за нього битимуться. Не думаю, що це будуть гравці з українського ринку. Скоріше – легіонери, ймовірно з німецького ринку, адже Скрипник обізнаний із ним найкраще. Якщо керівництво Зорі дасть "добро" на такі трансфери – є всі шанси, що становище клубу покращиться. Якщо ж ні, то повірте мені: Скрипник ще довго звикатиме до українського ринку.

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