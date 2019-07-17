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Юрченко офіційно став гравцем Зорі

12:11 367 Читать на русском
Юрченко офіційно став гравцем Зорі
Владлен Юрченко / Байєр

Український хавбек Владлен Юрченко продовжить кар'єру в Зорі.

Луганська Зоря оголосила про підписання контракту з українським півзахисником Владленом Юрченком. Хавбек поставив підпис під угодою, яка розрахована на 2 роки, повідомляє офіційний сайт Зорі. Футболіст виступатиме під 80 номером.

Зоря підписала одразу чотирьох футболістів – серед них екс-гравці Байєра, Нюрнберга та Шахтаря

Нагадаємо, Юрченко є вихованцем Шахтаря, також атакувальний хавбек грав за Маріуполь, німецький Байєр та данський Вайле, який покинув цього літа на правах вільного агента.

До слова, у минулому сезоні в активі Юрченка 23 поєдинки за Вайле в усіх турнірах, де 25-річний українець забив 3 голи та віддав 5 результативних передач.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати

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