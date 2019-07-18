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Заря уверенно переиграла Мариуполь в спарринге

21:01 77 Читати українською
Заря уверенно переиграла Мариуполь в спарринге
Заря – Мариуполь / Фото ФК Мариуполь

Заря и Мариуполь оценили силы своих игроков в спарринге перед стартом чемпионата Украины.

Товарищеский матч

Заря – Мариуполь – 3:1

Голы: Михайличенко, 10, Вернидуб, 52, Будковский, 73 – Чурко, 57

Юрченко официально стал игроком Зари

Составы команд:

Заря: Шевченко, Чеберко (Абу Ханна, 60), Михайличенко, Тымчик (Каменюка, 83), Вернидуб (Литвин, 81), Иванисеня (Арвеладзе, 81), Кочергин, Хомченовский, Леднев (Шалфеев, 83), Громов, Будковский ( Лунев, 81).

Мариуполь: Худжамов (Гальчук, 46), Полегенько, Чоботенко, Яворский, Корниенко, Федорчук, Чех, Чурко (Кащук, 61), Топалов (Путря, 46), Вакула, Фомин.

Заря уже на 10-й минуте открыла счет. Луганчане контролировали ход матча и во втором тайме сумели еще дважды отличиться. Игроки Мариуполя отквитали лишь один мяч.

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