Мічел може проміняти Довбика і Циганкова на Мудрика / EFE

У списку керівництва лондонського клубу перебувають четверо фахівців, стверджує The Telegraph. Це Мічел (Жирона), Себастьян Хьонесс (Штутгарт), Кіран МакКенна (Іпсвіч) та Енцо Мареска (Лестер).

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Відхід Почеттіно не став шоком для босів Челсі. Після неоднозначного сезону вони були готові до будь-яких рішень і полюбовно розійшлися з аргентинцем. "Сині" не розглядають повернення колишніх тренерів, хоча Тухель, Конте і Моурінью зараз вільні. Челсі планує зробити ставку на молодого фахівця, який сповідує домінантний, атакувальний футбол з контролем м'яча.

Четвірка кандидатів досягла великих успіхів у сезоні. Мічел та Хьонесс вивели скромні клуби в Лігу чемпіонів, а МакКенна і Мареска піднялися в АПЛ, пройшовши важку дистанцію Чемпіоншипу.

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