"Готове рішення для заміни Шапаренка": Вацко назвав гравця на місце зірки Динамо
Журналіст і коментатор Віктор Вацко розповів про подальшу долю півзахисників Динамо Олександра Яцика та Миколи Михайленка.
"Яцик та Михайленко показали божевільний прогрес цього сезону. Від Миколи я просто в шаленому захваті. Розумний, технічний, чудово сприймає непростий футбол Ротаня, робить величезний обсяг роботи, є баланс між атакувальними та оборонними функціями.
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При цьому він має фізику, динамічність і атлетизм. Я вважаю, що це практично готове рішення для заміни Шапаренка, якщо його продадуть.
Яцик як змінився у Зорі. Його завжди сприймали як "шістку", але він розкрився, граючи вище в середній лінії та виконуючи функції півзахисника бокс-ту-бокс. Він дуже додав у розумінні гри. Видно, що він навчається. Це найголовніша якість для розвитку молодого футболіста. При цьому одному 21, а другому 22 роки", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".
Нагадаємо, орендні угоди обох гравців спливають 30 травня. Transfermarkt оцінює їх у 500 тисяч євро.
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