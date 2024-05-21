"Яцик та Михайленко показали божевільний прогрес цього сезону. Від Миколи я просто в шаленому захваті. Розумний, технічний, чудово сприймає непростий футбол Ротаня, робить величезний обсяг роботи, є баланс між атакувальними та оборонними функціями.

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При цьому він має фізику, динамічність і атлетизм. Я вважаю, що це практично готове рішення для заміни Шапаренка, якщо його продадуть.

Яцик як змінився у Зорі. Його завжди сприймали як "шістку", але він розкрився, граючи вище в середній лінії та виконуючи функції півзахисника бокс-ту-бокс. Він дуже додав у розумінні гри. Видно, що він навчається. Це найголовніша якість для розвитку молодого футболіста. При цьому одному 21, а другому 22 роки", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, орендні угоди обох гравців спливають 30 травня. Transfermarkt оцінює їх у 500 тисяч євро.

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