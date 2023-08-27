Минай і Зоря в рамках матчу 5-го туру УПЛ 2023/24 сильнішого не визначили (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Минай погано стартував у новому сезоні, набравши всього одне очко в чотирьох турах. Підопічні Володимира Шарана забили найменше й пропустили найбільше в УПЛ, причому без оверперформансу – за xG "лисиці" теж найслабші. Втім, команда дала бій Динамо й розписала нічию з СК Дніпро-1, а тому коронувати нестабільну Зорю на перемогу в Закарпатті до стартового свистка ніхто не збирався.

Старт зустрічі змусив у цьому переконатись. Саме господарі створили перші два моменти. Твердохліб на 13-й хвилині замикав подачу від Гечева на дальній стійці (Турбаєвський парирував), а Ралюченко на 15-й стріляв з лінії штрафного повз ближню дев'ятку.

На жаль для минайців, покарання за марнотратство було блискавичним – вже на 16-й Батагов відібрав м'яч на чужій третині й віддав пас Волошину, а Вікентій бахнув метрів з 20-ти у правий нижній кут. І забив! 0:1.

Ща за хвилину Мічін піг подвоїти перевагу луганців, замкнувши подачу від Антюха ударом головою з 11-ти метрів, однак м'яч пройшов над воротами. Минай відповів швидко: на 20-й хвилині Вишневський скористався грубою помилкою Снурніцина (Ігор махнув повз м'яч), влетів у карний майданчик і пробив у дальню дев'ять – втім, удар виявився неточним. А ще за три хвилини "лисиці" заробили пенальті!

Його привіз Джордан, який у необов'язковій ситуації збив Твердохліба. Вітенчук впевнено реалізував 11-метровий зрівнявши рахунок. 1:1!

Після цього активність команд суттєво просіла. На полі не відбувалося нічого цікавого аж до останніх хвилин перед перервою, коли Минай втратив дві гольових нагоди. На 44-й Вишневський невдало пробив з лівого краю штрафного, а Твердохліб на лінії воротарського підправив м'яч у напрямку воріт – зависоко! У компенсований же час простріл Булези на дальній стійці мав замикати Дмитрук, однак в останню мить Горбач не дав цього зробити – хоча ворота вже були порожніми.

Відпочивати футболісти відправились за нічийного рахунку. Ненад Лалатовіч був незадоволений таким футболом, організувавши в роздягальні потрійну заміну. Бугай, Горбач і Снурніцин покинули поле, а Герреро, Алефіренко й Дришлюк зайшли. Трохи згодом замість Волошина вийшов Чурко, але створити першу гостроту по перерві вдалося основному футболісту – це Антюх перехопив м'яч, змістився в центр і бахнув повз дальню стійку.

Минай відповів на 57-й та 58-й хвилинах. Спочатку Дмитрук прорвався на лінію штрафного та завдав потужного удару (над поперечкою), а потім Дмитрук стріляв у лівий нижній метрів з 20-ти – Турбаєвський парирував. Після цього тренери провели кілька замін, а гра поступово втратила темп. Команди втомились. До 90-х хвилин фани біля телеекранів спостерігали типову нудятину з низів УПЛ.

Втім, перед фінальним свистком команди спробували вирвати перемогу. Принести успіх Минаю міг свіжий Кораблін, який на 90-й хвилині влетів на лівий край штрафного та вистрілив у ближній кут – Турбаєвський виручив! Зоря ж відповіла комбінацією з виходом Антюха практично віч-на-віч, але дистанція була занадто короткою – Ден пробив низом, а Бандура парирував ногою.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Закарпатці набирають друге очко в чемпіонаті, в той час як луганці мають п'ять залікових балів у п'яти турах.

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