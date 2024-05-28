Півзахисник Колоса Вадим Мілько ухвалив рішення завершити ігрову кар'єру у віці 37 років.

Мілько в розмові з Українським футболом підтвердив, що завершує кар'єру гравця.

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"Так, все правильно", – лаконічно відповів Вадим на питання журналіста щодо завершення виступів.

Додамо, що Мілько є вихованцем Динамо, встиг пограти за ФК Харків, Зорю, Верес та білоруські Белшину та Слуцьк. Втім, найбільше Вадим відіграв у складі Колоса – 177 матчів, 14 голів та 5 асистів та дослужився до капітанської пов'язки.

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