"Гірники" чудово розуміють, як функціонує ринок футболістів, тому не продасть Судакова до закінчення чемпіонату Європи. Шахтар сподівається, що успішна гра Георгія на турнірі допоможе здійснити гучний трансфер.

Шахтар домовився щодо підписання гравця збірної України – шлях для трансферу Судакова відкритий

За інформацією авторитетного журналіста Бена Джейкобса, у підписанні 21-річного українця зацікавлений лондонський Тоттенхем. Наразі Шахтар оцінює свого вихованця у 70 мільйонів євро. Нагадаємо, що минулої зими Наполі не скористався можливістю забрати гравця за 50 млн.

До слова, минулий сезон став для Судакова найрезультативнішим у кар'єрі. За 34 матчі у всіх турнірах він забив 10 голів та віддав 6 результативних передач. Також він закріпився у статусі основного гравця збірної. У відборі на Євро-2024 гравець Шахтаря забив 1 гол і віддав 3 асисти.

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