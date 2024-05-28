Італійський фахівець у свої 64 роки вже не хоче задивлятися на інші клуби.

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"Я збираюся завершити кар'єру в Реалі, але спочатку треба виграти ще одну Лігу чемпіонів. Я вже теж мадридіста, ототожнюю себе з цією футболкою, хочу тішити місцевих людей і цей клуб. Я буду тренувати до тих пір, поки залишатимуся в Реалі. Моя кар'єра завершиться саме тут", – запевнив Анчелотті.

Цікаво, що дон Карло міг покинути Реал перед початком цього сезону. Збірна Бразилії дуже хотіла переманити зіркового італійця, але той продовжив контракт з "вершковими" до літа 2026-го.

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