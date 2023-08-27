Сербський фахівець Ненад Лалатовіч подасть у відставку з посади головного тренера луганської Зорі, повідомляє журналіст Ігор Семйон у своєму Telegram-каналі.

Зоря знову втратила очки, розписавши результативну нічию з Минаєм

Після нічиєї з Минаєм (1:1) у 5-му турі УПЛ 45-річний наставник зазначив, що не виправдовує очікувань, які були на нього покладені. І сам не виправдовує очікувань від себе. Він обіцяє відмовитися від компенсації за дострокове розірвання контракту, і буде говорити з президентом на цю тему.

На думку Лалатовіча те, що команда наразі демонструє – її максимум, і він не може дати їй більшого.

Нагадаємо, після 5-ти турів Зоря у турнірній таблиці УПЛ йде десятою, набравши 5 очок. У єврокубках справи йдуть теж не найкращим чином – у першому матчі за вихід у груповий етап Ліги Європи луганці поступились празькій Славії 0:2.

Славія на останніх хвилинах дотиснула Зорю – сейви Турбаєвського в матчі плей-офф Ліги Європи не врятували