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Форвард Зорі Назарій Русин підписав контракт з Сандерлендом, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, 24-річний гравець узгодив особисті умови контракту з англійським клубом. Договір підписаний за системою 3+1.

Зазначається, що Євген Геллер прийняв остаточні умови Сандерленда – сторони узгодили всі транші, терміни, бонуси. Сума трансферу становитиме 2,5 млн євро плюс приблизно стільки ж бонусами. До слова, раніше продаж Назарія підтвердив і головний тренер "мужиків" Ненад Лалатовіч.

Зазначається, що Русин поки у Львові, де доліковує привідний м'яз – Зоря розраховує, що він зіграє у матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти Славії (перша зустріч завершилась поразкою луганців 0:2).

Нагадаємо, Назарій перейшов у Зорю влітку 2022 року за 250 тисяч євро, ставши минулого сезону найкращим бомбардиром команди і отримавши виклик у збірну України. Transfermarkt оцінює його у 2 млн євро.

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