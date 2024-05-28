Керівництво Жирони працює над розвитком не лише спортивного проєкту, а й економічної сфери.

За підсумками сезону, Жирона стала третьою в Ла Лізі та здобула право вперше у своїй історії зіграти у Лізі чемпіонів. Очевидно, що для переходу на вищий рівень потрібне відповідне фінансування, і клуб працює в цьому напрямку.

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Жирона своєму офіційному сайті оголосила про підписання трирічної спонсорської угоди з авіакомпанією Etihad Airways. З наступного сезону символіка катарців буде присутня на екіпіруванні команди та домашньому стадіоні. Відзначимо, що для презентаційного фото обрали трьох футболістів: Яна Коуто, Артема Довбика і Савіо.

До слова, Etihad Airways має тісні зв'язки з власниками City Football Group. Найбільше дивідендів дістається флагману корпорації. Etihad – не лише головний спонсор Манчестер Сіті, а має права на назву домашнього стадіону "містян".

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