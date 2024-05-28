"Сезон у нас поділився на дві частини: перша провальна, а друга – майже фантастична. Всі бачили ті божевільні камбеки, той запал, з яким грали футболісти. Скільки вболівальницьких сердець завоювала команда за весну. Це дійсно запам'ятається. Але загалом сезон негативний. Те завдання, яке вже виникло по ходу чемпіонату, так і не було виконане.

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Чи передбачали в клубі такий підсумок сезону до його початку? Ми в принципі кожного сезону боролись за виживання, тому сюрпризом це стати не могло. Єдине, що сподівання були високими після того, як команда посіла вище, ніж зазвичай, місце минулого сезону. Де-факто 10-те місце, а де-юре – 8-ме. Тому хотілося прогресу.

Чи може Минай припинити існування після вильоту з УПЛ? Ми передбачали можливість понизитись у класі, тому будували плани на півтора сезону з урахуванням усіх варіантів розвитку подій, у тому числі найгіршого. Президент це розуміє. Проект житиме, будуть ставитись нові завдання. Сподіваємось, виконаємо їх і повернемося на той рівень, на який, на думку багатьох, ми заслуговуємо

Щодо Любеновіча... У нього ще рік контакту. Ми це передбачили, ще коли укладали договір – всі розуміли, що завдання буде виконати важко. Желько переконав нас із перших днів роботи, що ми зробили правильно, підписавши з ним контракт на півтора року.

Ну і такий невеличкий інсайд – будемо пробувати ще пролонгувати угоду. Клуб зацікавлений будувати проект довкола цього тренера. Але ви розумієте, яка ситуація в Україні та у футболі, зважаючи на останні події, пов'язані з беттінгом і спонсорством. Загадувати наперед не хочеться. Але в планах є продовжити співпрацю з Желько, бо ми знайшли свого тренера, здається", – сказав Небесник у коментарі Tribuna.

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