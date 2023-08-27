Луганський клуб обійдеться внутрішніми ресурсами для заміни головного тренера на наступні матчі.

Ненад Лалатовіч після нічиєї з Минаєм повідомив журналістам, що подає у відставку. Те саме наставник Зорі сказав футболістам.

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Офіційної інформації поки що немає, а пресаташе Зорі в коментарі "Українському футболу" сказав, що Лалатовіч ще має говорити з президентом клубу.

У випадку відставки серба виконувачем обов'язків головного тренера Зорі стане Младен Бартуловіч, інформує "ТаТоТаке". Хорват – асистент Лалатовіча.

Зоря за 5 турів чемпіонату України набрала 5 очок. Попереду в команди матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи проти Славії (перша гра завершилася поразкою).

Славія на останніх хвилинах дотиснула Зорю – сейви Турбаєвського в матчі плей-офф Ліги Європи не врятували