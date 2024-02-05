Зоря матчі весняної частини сезону буде грати в Ужгороді на стадіоні Авангард, повідомив директор арени Віктор Качур.

Минай дізнався, де проводитиме домашні матчі УПЛ – раніше двом аренам на Закарпатті оголосили жорсткий ультиматум

"2 лютого було ухвалено рішення – вже фактично новим керівництвом УАФ – про продовження матчів найвищого рівня на стадіонах у Закарпатті. Рішення було футбольне, воно було невідкладне, тому що є розуміння того, що командам треба готуватися, визначатися з полями для проведення своїх поєдинків.

Як на Авангарді, так і на Минай-Арені будуть проводитися матчі УПЛ. Вже 24 лютого у нас має відбутися матч УПЛ між Зорею та Ворсклою", – зазначив Качур.

Нагадаємо, домашні матчі осінньої частини сезону Зоря проводила на стадіоні Лівий берег у Києві.

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