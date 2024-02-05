Заря определилась с новым стадионом на вторую часть сезона – ранее луганчане играли на арене клуба Первой лиги
Луганский клуб возвращается на Закарпатье, где выступал в прошлом сезоне.
Заря матчи весенней части сезона будет играть в Ужгороде на стадионе Авангард, сообщил директор арены Виктор Качур.
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"2 февраля было принято решение – уже фактически новым руководством УАФ – о продолжении матчей высокого уровня на стадионах в Закарпатье. Решение было футбольное, оно было неотложное, потому что есть понимание того, что командам надо готовиться, определяться с полями для проведения своих поединков.
Как на Авангарде, так и на Минай-Арене будут проводиться матчи УПЛ. Уже 24 февраля у нас должен состояться матч УПЛ между Зарей и Ворсклой", – отметил Качур.
Напомним, домашние матчи осенней части сезона Заря проводила на стадионе Левый берег в Киеве.
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