Заря матчи весенней части сезона будет играть в Ужгороде на стадионе Авангард, сообщил директор арены Виктор Качур.

Минай узнал, где будет проводить домашние матчи УПЛ – ранее двум аренам на Закарпатье объявили жесткий ультиматум

"2 февраля было принято решение – уже фактически новым руководством УАФ – о продолжении матчей высокого уровня на стадионах в Закарпатье. Решение было футбольное, оно было неотложное, потому что есть понимание того, что командам надо готовиться, определяться с полями для проведения своих поединков.

Как на Авангарде, так и на Минай-Арене будут проводиться матчи УПЛ. Уже 24 февраля у нас должен состояться матч УПЛ между Зарей и Ворсклой", – отметил Качур.

Напомним, домашние матчи осенней части сезона Заря проводила на стадионе Левый берег в Киеве.

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