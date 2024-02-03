УАФ ухвалила рішення щодо стадіонів, до яких були претензії через відсутність освітлення.

"Прем'єр-ліга повертається на стадіон Авангард. Відповідне рішення ухвалила Українська асоціація футболу.

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Згідно з документом, в умовах дії воєнного стану, матчі УПЛ проводяться на стадіонах, які відповідають регламентним та безпековим вимогам і внесені у Список стадіонів, що погоджений відповідними Комітетами перед стартом нового сезону. Відтак, УАФ вважає недоцільним внесення будь-яких змін в даний Список по ходу сезону. Дане рішення важливе для розвитку футболу на Закарпатті, який став тилом для провідних клубів України.

Дякуємо за підтримку новообраному президенту Української асоціації футболу, Андрію Шевченку. А також ЗАФ у обличчі Івана Дурана та усьому виконавчому комітету Закарпатської асоціації футболу. Вдячні за сприяння також депутатам Закарпатської облради і Ужгородської міської ради, які підтримували звернення і звертались до УАФ з проханням дозволити тут проведення матчів УПЛ", – йдеться у заяві керівництва стадіону Авангард.

Лист також адресується адміністрації Минай-Арени та президенту ФК Минай Валерію Пересоляку.

Нагадаємо, раніше Минай та стадіон Авангард отримували лист, в якому вимагалось у найкоротші терміни встановини на аренах освітлення – дедлайну був вказаний до лютого.

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