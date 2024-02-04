Зимові збори, товариські матчі клубів УПЛ

Олександрія – Б-93 (Данія) – 2:1

Голи: Бєляєв, 16, Ковалець, 27 – ?, 82

Зоря – Арка (Польща) – 2:1

Голи: Ндур, 31, Матар, 48 – Добротка, 71

Вилучення: Кирюханцев, 51

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Олександрія і Зоря на неділю, 4 лютого, запланували по два спаринги. Першим суперником підопічних Руслана Ротаня став данський Б-93. "Містяни" ще до середини тайму оформили два голи – відзначились Олександр Бєляєв та Кирило Ковалець, який з жовтня не грав через травму. Українці могли забивати ще (варто згадати хоча б удар зі штрафного, коли сфера влучила у поперечину), натомість пропустили у свої ворота наприкінці зустрічі: швидка контратака завершилась влучним пострілом з лінії штрафного.

До слова, раніше Олександрія здолала болгарський Левскі (2:1) та косовський Дукаджині (1:0), розійшлась миром з Пахтакором (1:1) та поступилась польській Віслі (0:2). Вже о 16:00 "містяни" зіграють зі ще одним представником Данії – Вайле.

* прес-служба Олександрії виклала трансляцію матчу з 30-ї хвилини

Зоря у меншості здолала лідера Першої ліги Польщі – Арку з Гдині. Луганці вийшли вперед в середині тайму – нігерійському новачку Ндуру вдалось випередити захисників і замкнути простріл від Герреро з лівого флангу. Одразу по перерві підопічні Юрія Коваля повторили комбінацію, тільки тепер з правого флангу – відзначився Матар Дійє, який перебуває на перегляді (свого часу виступав за Карпати і Олімпік).

За 3 хвилини Кирюханцев пішов у жорсткий підкат і побачив перед собою червону картку. Полякам вдалось скоротити в середині тайму після навісу зі стандарту – Добротка головою перекинув м'яч через голкіпера. Цей гол став останнім у матчі. О 15:00 Зоря проведе ще один спаринг – її суперником стане Динамо Тбілісі.

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