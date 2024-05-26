Луганці після завершення сезону пішли у відпустку та вже розпланували підготовку до наступної кампанії.

Відпустка гравців та тренерського штабу Зорі триватиме до 20-х чисел червня, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Сезон для Зорі був провальним": Коваль відверто оцінив свою роботу біля керма луганців

Наприкінці червня луганці вирушать на учбово-тренувальні збори, які, скоріш за все, відбудуться у Словенії.

До слова, Зоря завершила сезон 2023/24 на десятому місці. Нова кампанія розпочнеться на початку серпня.

Верес відправив Скрипника і Ко в Першу лігу, Минай не спромігся на диво з Кривбасом, СК Дніпро-1 зачепився за єврокубки