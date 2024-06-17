"Ми знаємо, що будемо грати проти сильних команд. Україна та Бельгія є фаворитами на перші два місця, але ми прагнемо кинути їм виклик та пройти до наступного раунду. Ми не хочемо задовольнятися лише кваліфікацією на Євро, хоча це була наша початкова мета.

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Команда в хорошій формі, всі тренувалися і повністю відновилися. У Бельгії дуже мало слабких місць, є гравці найвищого рівня. Треба викластися на повну, постаратися отримати позитивний результат. Ми знаємо, що вони фаворити матчу.

Це правда, що Бельгія хороша в контратаках, але у нас є свої сильні сторони – ми можемо пресингувати високо на полі, але потрібно робити це якісно. Мене хвилюють не тільки контратаки Бельгії, а всі їхні якості", – цитує Кальцону прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, сьогодні Словаччина зіграє проти Бельгії (19:00), а Україна зійдеться з Румунією (16:00). Поєдинок команд Реброва і Кальцони запланований на другий тур (21 червня).

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