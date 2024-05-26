Луганчане после завершения сезона ушли в отпуск и уже распланировали подготовку к следующей кампании.

Отпуск игроков и тренерского штаба Зари продлится до 20-х чисел июня, сообщает официальный сайт клуба.

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В конце июня луганчане отправятся на учебно-тренировочные сборы, которые, скорее всего, состоятся в Словении.

К слову, Заря завершила сезон 2023/24 на десятом месте. Новая кампания начнется в начале августа.

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