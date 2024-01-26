"Ми проти. Є декілька причин. У нас таке відчуття, що у країні взагалі нічого не змінилося. Як воно було до війни, так воно і є. Ми кажемо про розвиток футболу, але нам зараз більше треба говорити про його збереження. Хоча б у тому виді, який він зараз має.

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Коли була структура U-21, то ми були проти, щоб її забирали. Чому? Тому що тоді насильно її "відрізали" та сказали: "Ні, оце не треба, давайте жіночий футбол". Її ліквідували для того, щоб команди займалися жіночим футболом. Зараз ситуація така – жіночий футбол нікуди не дівся, а додають ще U-21.

Скажіть, будь ласка, як тягнути це фінансово? Треба кошторис клубів збільшити. А може давайте той кошторис краще направимо на те, щоб країна у цій клятій війні виграла. Чи футбол відрізаний від країни? Заберіть з регламенту зобов'язання про жіночі клуби – і ми повернемо U-21.

Ми ж пропонували іншу модель – якщо клуби мають спроможність та мають бажання, то ніхто їм не заважає мати другу команду. Нехай вона грає у Першій чи Другій лігах, як це роблять Металург Запоріжжя, Рух. Як був Шахтар-2, Шахтар-3, Динамо-2, Динамо-3. І хай хлопці там грають. У чоловічий футбол, а не в дитячий. Якщо після 19 років не заграв на високому рівні, то йому нічого з дітьми грати. Треба у дорослий грати, щоб він виріс у майстра. А він досі у своєму болоті, досі дитина. У 21 рік – дитина. У 20 років люди з армії приходять, а він ще дитина! Це була наша пропозиція. Якщо клуби мають фінансову спроможність – заради Бога, є чемпіонат ПФЛ", – сказав Гузь у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, напередодні новоспечений віце-президент УАФ Сергій Ребров заявив про важливість для інституту збірних відновлення чемпіонату U-21.

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