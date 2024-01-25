– Те, що мені запропонував Андрій Шевченко – це те, з чим я раніше працював. Це аналіз збірних усіх років. Тому я з задоволенням прийняв цю пропозицію. Буду займатися тим, чим я займався раніше.

– Вам пояснювали, в чому полягатимуть функції віце-президента? Які вони?

– Я контролюю увесь інститут збірних України. Починаючи з U-17, яку ми контролюємо зараз. Також U-19, U-21, і національна збірна. А в планах є створити ще U-16.

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– Ви будуєте вертикаль збірних, ви – головний тренер національної збірної. Це всі ваші функції як віце-президента? Додаткового навантаження вам не обіцяли?

– Я ще є у Виконавчому комітеті, я все слухаю, я висловлюю свою думку, і я вважаю, що з моєю думкою будуть рахуватися.

– Зараз збірні U-16 і U-18 підпорядковані більш старшим віковим категоріям – U-17 та U-19. Це, зокрема, і ваше рішення?

– Ні, поки що ні. Ми працюємо над цим рішенням. Зараз буде дуже багато питань. Зараз я їду до Туреччини, подивитися. Але головна моя робота – це національна збірна. Ми переглядаємо кандидатів, ми відстежуємо всіх гравців, які виступають закордоном. Найперше – це національна збірна.

– Можемо очікувати на якісь нові прізвища перед стиковими матчами?

– Для мене зараз дуже важливо, аби не було ніяких травм. Перед цими матчами – це дуже важливо. Паралельно ми переглядаємо кандидатів. Важливо, що у нас є конкуренція на кожній позиції. Будемо знаходити тих кандидатів, які готові до стикових матчів.

– Як ви ставитесь до того, що з вас зараз не тільки як з тренера будуть запитувати, а і як з функціонера, віце-президента?

– Я ж кажу: я погодився на це, бо я буду займатися тим, чим я і займався. Але в мене більше відповідальності. Я з цим згоден. І я не боюся цієї відповідальності, бо я займатимуся тим, чим я люблю займатися.

– Яка ваша позиція щодо реорганізації чемпіонатів U-19 і U-21?

– Я сподіваюся, що ми повернемо U-21. Це не тільки моя позиція і не тільки моя пропозиція. Ми повинні домовлятися з клубами. Для інституту збірних важливо повернути U-21. Також це важливо для гравців, для перехідного віку. Адже після U–19 ми втрачаємо дуже багато гравців.

– А чи йдеться про повернення U-15 і U-20. Яка ваша позиція?

– Поки що ми про це не розмовляємо.

– Ви щойно вийшли з кабінету, де щось відбувалося. Можете розповісти деякі деталі?

– Я з ліфта вийшов (посміхається). Багато було рішень. Це більше навіть не рішення, а підготовка до нового Виконкому. Ми поставили багато завдань, всі повинні працювати і до наступного засідання підготувати рішення тих проблем, які є.

– Чи є можливість відновити меморіал Лобановського і Баннікова?

– Я з задоволенням. Але зараз про це ми точно не говорили. І я не очільник федерації. Вийде очільник – можна питати у нього, – цитуєв Реброва UA-football.

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