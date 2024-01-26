"Мы против. Есть несколько причин. У нас такое ощущение, что в стране вообще ничего не изменилось. Как оно было до войны, так оно и есть. Мы говорим о развитии футбола, но нам сейчас больше надо говорить о его сохранении. Хотя бы в том виде, который он сейчас имеет.

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Когда была структура U-21, то мы были против, чтобы ее забирали. Почему? Потому что тогда насильно ее "отрезали" и сказали: "Нет, это не надо, давайте женский футбол". Ее ликвидировали для того, чтобы команды занимались женским футболом. Сейчас ситуация такая – женский футбол никуда не делся, а добавляют еще U-21.

Скажите, пожалуйста, как тянуть это финансово? Надо смету клубов увеличить. А может давайте эти деньги лучше направим на то, чтобы страна в этой проклятой войне выиграла. Или футбол отрезан от страны? Уберите из регламента обязательства о женских клубах – и мы вернем U-21.

Мы же предлагали другую модель – если у клубов есть возможность и желание, то никто им не мешает иметь вторую команду. Пусть она играет в Первой или Второй лигах, как это делают Металлург Запорожье, Рух. Как был Шахтер-2, Шахтер-3, Динамо-2, Динамо-3. И пусть ребята там играют. В мужской футбол, а не в детский. Если после 19 лет не заиграл на высоком уровне, то ему нечего с детьми играть. Надо во взрослый играть, чтобы он вырос в мастера. А он до сих пор в своем болоте, до сих пор ребенок. В 21 год – ребенок. В 20 лет люди из армии приходят, а он еще ребенок! Это было наше предложение. Если клубы имеют финансовую состоятельность – ради Бога, есть чемпионат ПФЛ", – сказал Гузь в комментарии Tribuna.

Напомним, накануне новоиспеченный вице-президент УАФ Сергей Ребров заявил о важности для института сборных возобновления чемпионата U-21.

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