Заря вырвала победу у Олимпика и потеснила Динамо из зоны Лиги чемпионов

Луганская Заря минимально одолела донецкий Олимпик в 20-м туре украинской Премьер-лиги. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Неожиданное поражение киевского Динамо в Днепре подарило луганской Заре шанс подняться на вторую строчку элитного дивизиона. Учитывая это, подопечные Виктора Скрипника с первых минут захватили инициативу в домашнем матче против Олимпика. Моменты у ворот гостей не заставили себя ждать.

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Уже на 9-й минуте Перович стрелял из убойной позиции, но не смог переиграть Крынского. После этого момента давление Зари лишь усилилось – донетчане даже не могли выйти из своей половины поля. Однако, контроль луганчан нечасто приводил к реальной опасности у ворот Олимпика.

В середине тайма роль лидера луганчан на себя примерил Юрченко. Хавбек сначала решился на дальний удар (выше ворот), а затем оказался на месте центрфорварда и бил, казалось бы, наверняка метров с 6-ти, однако каким-то чудом не попал в ближний угол! Две подряд неудачи настолько разочаровали Владлена, что он отмахнулся от соперника на 35-й минуте и получил очередную желтую карточку, из-за которой пропустит следующий тур.

В свою очередь "олимпийцы" под занавес первой половины едва не наказали Зарю за расточительность. Это Зотько расстреливал Махарадзе с близкого расстояния, но кипер луганчан успел среагировать на удар воспитанника Металлиста.

На старте второго тайма от верного гола гостей спасла самоотверженность Гришко, который прервал опасный прострел Тымчика с фланга – Кабаев готов был замыкать. Олимпик 10 минут спустя ответил ударом Кравченко со штрафного, но мяч прошел мимо ворот.

К середине второй 45-минутки донетчане выровняли игру и начали тоже транжирить возможности. Так, в течение двух минут ребята Висенте Гомеса не использовали два перспективных момента. Сначала Кравченко вырвался на свидание с Махарадзе после безумной ошибки Иванисени, но не сумел переиграть голкипера. А в следующей атаке Гришко не смог замкнуть опасный навес с углового.

Поняв, что запахло жареным, луганчане побежали вперед. Это позволило хозяевам открыть счет на 76-й минуте: при подаче углового Ксенз продолжил навес на дальнюю штангу, а там абсолютно свободный Владислав Кабаев переправил мяч в ворота Крынского – 1:0!

Пропустив, Олимпик побежал вперед и создал две возможности забить в течение нескольких минут. В частности, Тейшейра пытался поймать соперников на ошибке прямым ударом с углового. А Махарадзе сделал еще одну заявку на титул лучшего игрока поединка, когда эффектно парировал выстрел Дегтярева головой.

Финальные минуты получились нервными. Жесткая игра на каждом участке поля вполне могла завершиться побоищем. Но все же и Заря, и Олимпик удержались от откровенных грубостей. А на 90+4-й минуте донетчане могли вырвать ничью, когда в течение одной атаки (!) 3 раза били по воротам Махарадзе. Однако максимумом в этой атаке для "олимпийцев" стала стойка после выстрела Шахаба.

В конце концов, Заря удержала минимальную победу и поднялась на 2-е место в УПЛ. Олимпик остался 10-м.

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