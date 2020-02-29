Карпати вдруге в сезоні програли Колосу та залишилися на дні УПЛ з жахливою безвиграшною серією

Колос обіграв Карпати (2:1) у 20-му турі УПЛ та закріпився у першій шістці. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч Колос – Карпати стартував о 17:00 на київській Оболонь-Арені. Львів'яни підходили до матчу головним аутсайдером чемпіонату, набравши лише 12 очок. Колос посідав 6 місце. У попередньому турі підопічні Санжара розійшлися миром з СК Дніпро-1, а команда Костишина обіграла Олександрію.

У матчі першого кола Колос обіграв "зелено-білих" на виїзді – на голи Волкова та Смирного підопічні Санжара відповіли лише влучним ударом Назарини. Загалом Карпати підходили до поєдинку, маючи в пасиві жахливу безвиграшну серію тривалістю 12 матчів – востаннє львів'яни перемагали ще 14 вересня у грі з Ворсклою.

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Колос розпочав активніше і вже на 11-й хвилині вийшов уперед. Олег Ільїн відгукнувся на навісну передачу з лівого флангу, випередив Романа Сливу і потужним ударом головою в нижній кут не залишив Кудрику жодних шансів. "Леви" могли відповісти практично одразу – Халль після навісу Бойчука не повторив удар Ільїна, позаяк не влучив у ворота. Після цього на полі протягом 25-ти хвилин було багато боротьби, але мало футболу. Обидві команди не вражали, але Колос хоча б досяг свого раніше.

Лише під завісу тайму Геннадій Пасіч отримав м'яч на куті штрафного, проте пробив вкрай невдало. На 42-й хвилині Богданов виконав штрафний з небезпечної позиції, Кудрик відбив перед собою, а Петров був першим на добиванні, прошивши голкіпера ударом поміж ніг. Перший гол екс-динамівця після повернення в УПЛ. 2:0 – підсумок перших 45-ти хвилин.

На другий тайм Карпати вийшли з бажанням відігратися і могли зробити це на 55-й хвилині – Волинець ефектно потянув удар Пасіча. Колос створив куди небезпечніший момент – Оріховський зі штрафного пробив у стійку, а добивання виявилося невлучним. Метрів з 30-ти пробив Назарина – повз ворота, а в наступному епізоді удар Єгора нейтралізував голкіпер. Карпати серйозно додали, і знову Волинець врятував Колос після удару Козака.

Зрештою, на 78-й хвилині львів'яни забили. Після подачі кутового Козак випередив суперника на ближній стійці і головою переправив м'яч у ворота. Втім, на більше гостей не вистачило – цей м'яч став останнім у матчі. Хоча на останніх секундах виник спірний епізод – Козак пробив з штрафного, м'яч влучив у руку Смирному, проте Максим Козиряцький не звернув на це уваги і дав фінальний свисток.

Колос вдруге в сезоні обіграв Карпати, набрав 26 очок та закріпився у першій шістці. Натомість підопічні Санжара довели безвиграшну серію в УПЛ до 13-ти матчів та залишаються головним кандидатом на виліт.

Наступний матч львів'яни проведуть вдома проти Олександрії, а Колос зіграє з Динамо.

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