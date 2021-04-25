И Заря, и Олимпик перед личной встречей в рамках 23-го тура УПЛ оказались в непростой ситуации. Луганчане держались на третьей позиции, имея матч в запасе и опережая Колос с Ворсклой на один зачетный балл, а Десну – на два. В таких условиях осечка была недопустима. Дончане тем более не имели права на потерю очков, ведь команда шла предпоследней в таблице, опережая Минай только благодаря дополнительным показателям. К тому же, подопечные Юрия Калитвинцева не знали побед в десяти матчах подряд – и продолжать серию до одиннадцати футболисты явно не желали.

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Впрочем, одного желания не проиграть мало. Заря с первых минут прижала Олимпик: на 3-й Назарина пробил со стандарта точно в руки Кичаку, на 4-й он же слабо выстрелил с левого края штрафной (мимо дальнего угла), а уже на 11-й Кочергин переиграл Зотько и получил по ногам у чужих ворот – пенальти! Юрченко уверенно его реализовал. 1:0. Еще через семь минут Сайядманеш мог удвоить преимущество, воспользовавшись обрезкой от Драме, но удар иранца с лёту оказался слишком неточным.

Во второй половине первого тайма "олимпийцы" смогли выровнять ход встречи. Заря всё равно удерживала инициативу, однако моментов не возникало – за 20 минут подопечные Виктора Скрипника имели лишь один опасный прострел Фаворова, после которого Гладкий махнул мимо мяча. Дончане же перед перерывом даже могли сравнять счёт усилиями Нкенга, которому удалось обыграть Вернидуба в штрафной и пробить с острого угла. Мяч прошёл выше ворот. В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе луганчан.

В раздевалке Юрий Калитвинцев провёл двойную замену, вместо Бенито и Экры бросив в бой Каргбо и Таллеса. Олимпик выходил играть в два нападающих, однако забить на 50-й минуте мог защитник Пасич, который принял отскок на правый край штрафной и нанёс мощный удар. Абу Ханна накрыл его, а Заря на 52-й получила шанс закрыть матч – это Кабаев обыгрался с Юрченко и метров с восьми пробил в ближний угол. Кичак спас гостей.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Давнюю футбольную мудрость "олимпийцы" подтвердили уже через минуту после момента Кабаева: Каргбо прорвался по правому флангу и прострелил на линию вратарской, а Тейшейра замкнул в касание – Василь парировал, но тут же арбитр свистнул фол со стороны Фаворова. Пенальти! Его взялся исполнять Каргбо, пробив в правый нижний угол. Василь угадал направление удара, но спасти луганчан не сумел. 1:1!

Пропущенный гол завёл Зарю. На 56-й минуте Жунинью едва не забросил подачу с правого фланга за шиворот Кичаку (тот перевёл мяч над перекладиной), а после подачи с углового на 59-й Гладкий пробил головой во внешнюю сторону сетки. На 62-й отличиться мог Кочергин, который получил прострел от Фаворова и пробил под правую штангу – сфера прокатилась в сантиметрах от неё! Ещё через четыре минуты Юрченко нанёс удар метров с 22-х, но мяч рикошетом от защитника пролетел мимо левого угла.

Встревоженный Виктор Скрипник на 67-й минуте решил провести двойную замену, вместо Кабаева и Гладкого выпустив Лунёва и экс -"олимпийца" Шахаба. Этот ход принес успех уже через четыре минуты: Фаворов исполнил прострельную передачу с правого фланга, Лунёв подправил её на Шахаба, а тот мощным ударом в касание поразил дальний угол – 2:1! На 76-й же забить мог другой иранец в составе Зари: Сайядманеш получил разрезной пас в штрафную и выстрелил метров с десяти из-под защитника – Кичак парировал.

После этого Виктор Скрипник решил освежить центр поля, вместо Юрченко выпустив Иванисеню. Замена быстро принесла луганчанам успех, но уже у своих ворот: на 80-й минуте Каргбо и Таллес выходили в контратаку 2-в-1, в завершении которой Ибрагим отправил передачу под выход партнеру один на один – быть бы голу, если бы Иванисеня не перехватил этот пас!

В эндшпиле встречи Олимпику необходимо было идти вперёд, но у гостей вообще ничего не получалось. Луганчане же откровенно разрывали соперника на контратаках, завершая их неплохими ударами: так, на 86-й выстрел Шахаба метров с 20-ти Кичак парировал перед собой (никто не успел на добивание), а на 87-й с дистанции в ближний угол выстрелил Назарина – Кичак выручил и здесь. Дончане аж на 89-й огрызнулись контрвыпадом с дальним ударом Бабенко, но Руслан запустил мяч в небо.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Зари. Луганчане набрали 41 очко, оставшись на третьей позиции и оторвавшись от Колоса и Ворсклы на четыре зачётных балла. Олимпик же довёл свою безвыигрышную серию в УПЛ до одиннадцати матчей – подопечные Юрия Калитвинцева продолжают держаться на тринадцатой строчке с 18 пунктами в активе.

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