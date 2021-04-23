"За той час, що я перебуваю в Олімпіку, цей клуб став для мене рідним. У мене тут багато близьких друзів. Я дуже радий, що доля подарувала мені можливість пограти в Україні.

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УПЛ – дуже сильний чемпіонат, незважаючи на те, що зараз так популярно його критикувати. Тут висока інтенсивність, велика ставка робиться на фізичні дані футболістів, а останніми роками українські тренери значно просунулися в тактиці. Робота з Климовським, Гомесом – безцінний досвід і знання, які прокачали мене, як футболіста і людину.

Що буде далі – поки сказати не можу. Я б дуже хотів спробувати свої сили в Європі, але якщо Олімпік запропонує мені новий контракт, із задоволенням розгляну і варіант залишитися", – цитує Тейшейру офіційний сайт донецького клубу.

Нагадаємо, Максім приєднався до Олімпіка в липні 2018 року. У поточному сезоні зіграв в УПЛ 17 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі.

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