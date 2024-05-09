Колос проводив свій другий матч під керівництвом Олександра Поздєєва. Перший припав на Динамо й не міг вважатись показовим – там ковалівці оборонялись середнім блоком, а суперник був занадто сильним. Молодий тренер у чемпіонаті U-19 ставив інший футбол. Збалансований, позиційний, без радикального прагматизму, як у Ярослава Вишняка.

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Матч проти Зорі міг стати реальною пробою сил. Луганці ж тримались у трьох очках від зони плей-офф за виживання, не знаючи перемог протягом чотирьох поєдинків поспіль. За такого розкладу підопічних Юрія Коваля нічия не влаштовувала.

Колос розпочав краще, налякавши гостей двома небезпечними моментами. Обидва належали Цурікову. На 4-й хвилині Андрій завершив награну комбінацію після кутового, пробивши з входу у штрафний повз ближню стійку. На 14-й же він прийняв подачу з корнера і вистрілив з лету, але запустив м'яч у небо.

Зоря нічим не відповідала до 23-ї хвилини, коли несподівано відкрила рахунок. Гол продемонстрував найкращі чесноти Герреро – форвард прийняв відскок у центрі, розігнав контратаку 2-в-2, віддав м'яч Антюху й одразу пішов відкриватись у штрафний. Отримав пас від Дениса, Едуардо прошив Фесюна. 0:1!

Це був другий і останній постріл луганців у першому таймі. Втім, Колос не мав явної переваги над гостями в останні 20 хвилин перед перервою. На цьому відрізку пригадується тільки вривання Велетня у штрафний – він так і не зміг завдати удар, однак м'яч відскочив на правий край. Топалов пробив у дотик, але вийшло занадто слабко.

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Зорі. Олександр Поздєєв у роздягальні вирішив провести заміну, випустивши Ільїна замість Топалова, однак дебютний момент у другому таймі створила Зоря. Знову загострював Герреро – нападник пробив з правого флангу, а м'яч рикошетом від Оріховського пролетів повз ліву дев'ятку. Наступного удару по воротах Колоса довелося чекати до 87-ї хвилини.

Господарі за цей час багато не створили. На 62-й хвилині Рангел замкнув навіс від Ємця, поціливши у стійку – ось і вся гострота. Можна, звісно, згадати падіння Ільїна у штрафному (Олег просто вдарився об Батагова), або замикання Цурікова з центру штрафного (запустив м'яч у космос), але чогось цікавого в активі ковалівців не було. Хоча за ударами на 85 хвилину команда вела з рахунком 14:3.

Також пригадується постріл Оріховського з відскоку, який завдяки вдалому рикошету міг залетіти під праву стійку, однак Сапутін врятував Зорю. Знову ж таки, це – рандомний момент. А от луганці могли забивати із своєї сильної якості (стандартів). На 87-й хвилині Джордан замкнув подачу з кутового на ближню, пробивши головою у нижній кут. Фесюн парирував.

У компенсований час Колос мав шанс на камбек внаслідок навісу зі стандарту, який замикав Паулаускас, однак точності форварду забракло. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Зорі. Тепер підопічні Юрія Коваля йдуть на восьмій позиції й мають +6 очок від зони перехідних матчів, а от у Колоса тільки +4.

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