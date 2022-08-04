За Зорю завжди було лячно. Розмови про те, що зарплатню не платять, а клуб ось-ось закриють, не стихають протягом останніх років, а після початку повномасштабного вторгнення росії на луганцях дехто встиг поставити хрест. Відхід Віктора Скрипника у Ворсклу, як і втрату Громова, Хомченовського, Вернидуба й Фаворова, можна було б назвати початком кінця – втім, на дворі початок серпня, а "чорно-білі" досі мають пристойний склад. Та ще й тренера-іноземця.

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Луганців очолив Патрік фон Леувен. Персона для українського футболу не нова – протягом 2008-2013 років нідерландець очолював академію Шахтаря, а в останні два роки він працював тренером та спортдиром Маккабі Тель-Авів. З ізраїльтянами коуч виграв Кубок та Суперкубок країни, взяв срібло чемпіонату й зіграв у плей-офф Ліги Європи, вилетівши від Шахтаря при досить симпатичній грі. Перекладач для роботи в українських клубах йому не потрібен, тож заміна Скрипника виглядає ідеальною.

У Зорі фон Леувен швидко навів свої порядки. На зборах він перейшов на схему 4-2-3-1, але підготовка команди проходила дуже натужно. Зоря посилилась великою кількістю новачків – прийшли Чурко, Батагов, Михайліченко, Безбородько, Мишньов і Бражко. Втім, поповнення відбувалося нерівномірно, тож відпрацювати щось системне було важко. При цьому по ходу зборів луганці залишились без Гладкого, хоча Олександра награвали в якості основного форварда. Його контракт завершився, а новий ще не підписали. Відмовились і від багаторічного лідера Шевченка.

На зборах Зоря провела всього один серйозний спаринг, програвши Легії. Всі інші суперники були представниками нижчих дивізіонів Польщі та України – підопічні Патріка фон Леувена з ними впорались, але проблем все одно виникало забагато. Особливо важко виглядала оборона – луганці пропускали голи в кожному матчі й привезли купу пенальті, а вихід в атаку здійснюється методом передачі на фланг. Центрбеків з першим пасом у команді немає.

Взаємодія Чурка з Назариною в опорній зоні також не вражає. Позиційний наступ поки що зводиться до флангової гри – тут у Зорі все доволі симпатично й перспективно. Завдяки ним команда Патріка фон Леувена залишається грізною силою на контратаках. Втім, як і при Віктору Скрипнику, дуже не вистачає проникних передач в завершальній фазі атак. Багато епізодів завершуються дальніми ударами.

Словом, Зорі зараз непросто, хоча з часом настільки перспективний кадровий підбір під керівництвом хорошого тренера може принести хороший результат. Зараз же доведеться терпіти. На щастя, суперник луганців у 3-му раунді Ліги конференцій теж перебуває у невиразній формі.

Універсітатя Крайова – бронзовий призер чемпіонату Румунії 2021/22. Румунський колектив у попередньому сезоні виглядав грізним суперником, граючи зе схемою 4-3-3 (іноді – 4-4-2 чи 4-2-3-1) й забиваючи 1,83 голів за матч. Серед усіх претендентів на золото в місцевій першості цей колектив забив найбільше голів. В його складі чотири чинних футболісти національної збірної Румунії та кілька представників молодіжки. Навесні з Універсітатею було б дуже важко будь-якому українському клубу.

Втім, зі зміною тренера у румунів все пішло шкереберть. Команду очолив Ласло Балант, який вперше працює в настільки серйозному клубі – він перейшов на обережні 4-2-3-1, а результативність одразу просіла. В перших трьох турах нового чемпіонату Універсітатя забила три голи, пропустивши чотири. Загалом, за п'ять матчів на старті сезону цей колектив виграв всього один матч, перегравши албанську Влазнію. Цей поєдинок виявився єдиним, у якому Крайова не пропускала. На зборах ситуація була схожою.

У румунів хороші вінгери та нападники – в попередньому чемпіонаті вони входили у топ-3 чи топ-5 футболістів за результативністю. Особливо виділяється інвертований лівий вінгер Андрей Іван з сильним ударом, та форвард Густаво, у якого за плечима школа Салернітани та Серії А. В минулому сезоні бразилець провів 8 голів і віддав 6 асистів, а в новому сезоні в його активі вже два 2+1.

Загалом, Універсітатя не представляє собою щось неймовірне для Зорі, однак у румунів є значна перевага в ігровому тонусі, а також зіграний склад без травмованих чи дискваліфікованих футболістів. Саме тому сьогодні варто запастись валідолом.

Орієнтовні склади на матч Зоря – Універсітатя Крайова

Зоря: Мацапура – ​​Данченко, Імереков, Батагов, Вантух – Назарина, Мишньов – Чурко, Булеца, Кабаєв – Безбородько

Універсітатя Крайова: Лазар – Кепецине, Папп, Сілва, Банку – Крецу, Матей – Рогульїч, Баярам, ​​Іван – Густаво

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери не бачать явного фаворита у цьому протистоянні, хоча невеличку перевагу таки віддають Крайові. Суперники дійсно рівні. За плечима Зорі стоїть серйозний досвід, клас і цікавий тренер, однак луганцям критично не вистачає зіграності, ігрового тонусу та стабільності в завершенні позиційних атак. Універсітатя має протилежні проблеми – на тлі "чорно-білих" їй не вистачає усього, але румуни вже вкотилися у сезон, спаяний склад і сильних нападників.

Говорити, що Зоря прямо таки зобов'язана проходити такого опонента, ми поки що не наважимось, але зачепитись за хороший результат у першій зустрічі підопічним Патріка фон Леувена цілком до снаги. Ставимо на результативну нічию.

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