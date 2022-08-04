– Ми давно готувалися до цієї гри. Завтра буде наш перший офіційний матч у такому складі.



– Ви певний час працювали у тренерському штабі донецького Шахтаря під керівництвом Мірчі Луческу. Чи запитували Ви щось про Зорю в нього?

– Ні, з ним я не консультувався, бо він зайнятий підготовкою зі своєю командою. Я думаю, що сам зможу знайти підхід до своїх новоспечених гравців.

Результати жеребкування плей-офф Ліги конференцій: Зоря дізналася потенційного суперника

– Що Ви знаєте про румунський футбол загалом і саме про Вашого завтрашнього суперника?

– Ми подивилися декілька їхніх останніх ігор, тому я вважаю, що робота проведена нагальна і команда повністю готова до завтрашнього протистояння. Знаємо, що вони грають у комбінаційний, атакувальний і тактичний футбол. Це буде перший матч для Зорі після довгої перерви, ми хочемо показати себе якнайкраще, битися за позитивний результат і виступати тільки на користь нашої країни.



– Чому вирішили приєднатися до футбольного клубу Зоря у такий тяжкий час?

– Я вже працював в Україні, тому знаю футбол країни. Тут багато перспективних футболістів, які заслуговують на місце в стартовому складі. В Україні йде війна і це негативно вплинуло на футбол, але Зоря бере участь в єврокубках і було ухвалене рішення на користь розвитку. Є бажання допомогти, щоб не тільки футболісти грали, але й мали змогу жити зі своїми сім'ями в мирі в своїй країні.



– У Вас в команді багато молодих гравців серед яких лише один іноземець, бразилець Крістіан. Чи не складе це труднощів для хорошої гри в єврокубках?

– Вік гравців не може бути вирішальним критерієм, щоб казати про кваліфікаційний рівень команди. У нас дуже талановита молодь, яка горить бажанням грати і якщо брати футбольну тематику, то такий склад має перевагу, бо молоді гравці додають темпу та емоцій на тренуванні. Якщо розглядати останній місяць нашої роботи, то команда тільки додає і молодий склад не є проблемою для нас, – цитує ван Леувена офіційний сайт луганського клубу.

Матч Зоря – Універсітатя Крайова розпочнеться 4 серпня о 20:30. Гра відбудеться в польському Любліні.

"Чемпіони великого кохання", паралелі з Дніпром, низка збірників і тренер-ноунейм – з ким зіграє Зоря у Лізі конференцій