За Зарю всегда было страшно. Разговоры о том, что зарплату не платят, а клуб вот-вот закроют, не стихают в течение последних лет, а после начала полномасштабного вторжения россии на луганчанах некоторые успели поставить крест. Уход Виктора Скрипника в Ворсклу, как и потерю Громова, Хомченовского, Вернидуба и Фаворова, можно было бы назвать началом конца – впрочем, на дворе начало августа, а у "черно-белых" до сих пор есть приличный состав. Да еще и тренер-иностранец.

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Луганцев возглавил Патрик фон Леувен. Персона для украинского футбола не новая – в течение 2008-2013 годов нидерландец возглавлял академию Шахтера, а в последние два года он работал тренером и спортдиром Маккаби Тель-Авив. С израильтянами коуч выиграл Кубок и Суперкубок страны, взял серебро чемпионата и сыграл в плей-офф Лиги Европы, вылетев от Шахтера при довольно симпатичной игре. Переводчик для работы в украинских клубах ему не нужен, так что замена Скрипнику выглядит идеальной.

В Заре фон Леувен быстро навел свои порядки. На сборах он перешел на схему 4-2-3-1, но подготовка команды проходила очень напряженно. Заря усилилась множеством новичков – пришли Чурко, Батагов, Михайличенко, Безбородько, Мышнев и Бражко. Впрочем, пополнение происходило неравномерно, так что отработать что-то системное было трудно. При этом по ходу сборов луганчане остались без Гладкого, хотя Александра наигрывали в качестве основного форварда. Его контракт истек, а новый еще не подписали. Отказались и от многолетнего лидера Шевченко.

На сборах Заря провела всего один серьезный спарринг, проиграв Легии. Все остальные соперники были представителями низших дивизионов Польши и Украины – подопечные Патрика фон Леувена с ними справились, но проблем все равно возникало слишком много. Особенно тяжело выглядела оборона – луганчане пропускали голы в каждом матче и привезли кучу пенальти, а выход в атаку осуществляется методом передачи на фланг. Центрбеков с первым пасом в команде нет.

Взаимодействие Чурка с Назариной в опорной зоне тоже не впечатляет. Позиционное наступление пока сводится к фланговой игре – здесь у Зари все довольно симпатично и перспективно. Благодаря им команда Патрика фон Леувена остается грозной силой на контратаках. Впрочем, как и при Викторе Скрипнике, очень не хватает проникающих передач в завершающей фазе атак. Многие эпизоды завершаются дальними ударами.

Словом, Заре сейчас непросто, хотя со временем столь перспективный кадровый подбор под руководством хорошего тренера может принести достойный результат. Сейчас придется терпеть. К счастью, соперник луганцев в 3-м раунде Лиги конференций тоже находится в невыразительной форме.

Университатя Крайова – бронзовый призер чемпионата Румынии 2021/22. Румынский коллектив в предыдущем сезоне выглядел грозным соперником, играя по схеме 4-3-3 (иногда – 4-4-2 или 4-2-3-1) и забивая 1,83 голов за матч. Среди всех претендентов на золото в местном первенстве этот коллектив забил больше всего голов. В его составе четыре действующих футболиста национальной сборной Румынии и несколько представителей молодежки. Весной с Университатей было бы очень тяжело любому украинскому клубу.

Впрочем, со сменой тренера у румын все пошло кувырком. Команду возглавил впервые работающий в элитном дивизионе Ласло Балант – он перешел на осторожные 4-2-3-1, а результативность сразу просела. В первых трех турах нового чемпионата Университатя забила три гола, пропустив четыре. В общем, за пять матчей на старте сезона этот коллектив выиграл всего один матч, обыграв албанскую Влазнию. Этот поединок оказался единственным, в котором Крайова не пропускала. На сбораж ситуация была похожей.

У румын хорошие вингеры и нападающие – в предыдущем чемпионате они входили в топ-3 или топ-5 футболистов по результативности. Особенно выделяется инвертированный левый вингер Андрей Иван с сильным ударом и форвард Густаво, у которого за плечами школа Салернитаны и Серии А. В прошлом сезоне бразилец провел 8 голов и отдал 6 ассистов, а в новом сезоне в его активе уже два 2+1.

В общем, Университатя не представляет чего-то невероятного для Зари, однако у румын есть значительное преимущество в игровом тонусе, а также сыгранный состав без травмированных или дисквалифицированных футболистов. Именно поэтому сегодня следует запастись валидолом.

Ориентировочные составы на матч Заря – Университатя Крайова

Заря: Мацапура – ​​Данченко, Имереков, Батагов, Вантух – Назарина, Мышнев – Чурко, Булеца, Кабаев – Безбородько

Университатя Крайова: Лазарь – Кепецине, Папп, Силва, Банка – Крецу, Матей – Рогульич, Баярам, ​​Иван – Густаво

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры не видят явного фаворита в этом противостоянии, хотя небольшое предпочтение таки отдают Крайовой. Соперники действительно равны. За плечами Зари стоит серьезный опыт, класс и интересный тренер, однако луганцам критически не хватает сыгранности, игрового тонуса и стабильности в завершении позиционных атак. Университатя имеет противоположные проблемы – на фоне "черно-белых" ей не хватает всего, но румыны уже вкатились в сезон, имея спаянный состав и сильных нападающих.

Говорить, что Заря прямо таки обязана одолеть такого оппонента, мы пока не отважимся, но зацепиться за хороший результат в первой встрече подопечным Патрика фон Леувена вполне по силам. Ставим на результативную ничью.

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