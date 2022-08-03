Універсітатя Крайова

Дата заснування: 1948 рік

Титули та досягнення: чемпіон Румунії (3 рази), володар Кубка Румунії (7 разів) та Суперкубка

Найвище досягнення у єврокубках: чвертьфінал КЕЧ-1982, півфінал Кубка УЄФА 1982/83

Домашній стадіон: Йон Облеменко (вміщує 30 983 вболівальники)

Головний тренер: Ласло Балінт

Офіційно історія Універсітаті стартує з 1948 року, коли група викладачів і студентів першого в Крайові університету заснувала CSU Craiova. Це був великий спортивний клуб з кількома секціями. Його футбольну частину під назвою UNSR Craiova було створено за координації Міністерства народної освіти та Національної спілки студентів Румунії.

Гравці Універсітаті в 1948 році

Реальна ж історія футболу в цьому місті починається ще в 1921-му. Саме тоді були засновані команди Крайован Крайова та Ровіне Грівіца Крайова. В 1940-му вони об'єдналися в єдиний ФК Крайова, який за три роки стане чемпіоном Румунії. Щоправда, титул не визнається через напівофіційний характер сезону.

Клуб кілька разів перейменовувався, допоки в 1966-му не отримав остаточну назву – Універсітатя Крайова. Прізвисько "штіїнці" (науковці) фанати отримали за попередню назву, яку вони досі скандують на стадіонах. В тому ж 1966-му Універсітатя вперше прорвалася в елітний румунський дивізіон, який не покидала до 2000-х років. Довгий час клуб залишався міцним середнячком, то борючись за виліт, то підіймаючись у топ-3 першості.

Злет Універсітаті почався в 1970-х. Зокрема, у сезоні 1973/74 "науковці" виграли своє перше золото чемпіонату Румунії, ставши першим в історії університетським клубом Європи, якому вдалося стати чемпіоном країни. Втім, це могло статись на рік раніше – команда набрала рівну кількість очок з бухарестським Динамо, але поступилася через гіршу різницю м'ячів.

Вболівальники Універсітаті на матчі проти Динамо Бухарест у 1973 році

У фанатському середовищі це фіаско сприйняли досить болісно – вважалося, що столичному владному клубу допомагали в кабінетах. Саме після того сезону народилося дуже красиве прізвисько Універсітаті – "Чемпіони великого кохання". Його вигадав поет Адріан Паунеску.

З того часу й до самого падіння комуністичного режиму в Румунії "науковці" були помітною силою в місцевому футболі. Чимось їхній шлях нагадує шлях Дніпра в останній період радянського чемпіонату. Універсітатя взяла три чемпіонства та п'ять кубків, не опускалася нижче топ-5 і регулярно виступала в єврокубках – зокрема, в 1982-му Крайова дійшла аж до півфіналу Кубка УЄФА, поступившись Бенфіці. Взагалі, покоління 1980-х називають "максимальним" в історії клубу, який став одним із базових для збірної. В цей же період провінціали з Олтенії отримали прізвисько "народної команди" на противагу столичним провладним грандам.

В 1991-му "науковці" востаннє завоювали чемпіонство Румунії. Після цього почалися темні часи. До 2000-го Універсітатя ще виходила у фінали Кубків, взявши одне золото, але у 2005-му все завершилось вильотом з еліти. У 2012-му справа дійшла і до виключення з румунської федерації через порушення регламенту – клуб вирішував спортивну суперечку зі своїм колишнім тренером Віктором Піцурке в цивільному суді.

Новітній період почався у 2013 році. Знову можна знайти паралелі з історією дніпровського Дніпра – у Крайовій замість однієї Універсітаті з'явилося дві. Одну створила місцева влада у співпраці з університетським спортивним клубом Крайова. Його офіційне найменування звучить як "U Craiova 1948 Club Sportiv". Разом з тим, дискваліфікована Універсітатя переродилася у вигляді "FC U Craiova 1948".

Після серії судів "FC U" виборов право на існування й розпочав із Другої ліги, два роки тому піднявшись в еліту. Тепер в чемпіонаті Румунії аж дві Універсітаті, причому обидві виступають на одному стадіоні. Втім, офіційним правонаступником старої визнано "U Craiova 1948 Club Sportiv". Саме з ним і зіграє Зоря.

Універсітатя 1948 проти Універсітаті Крайова

Повернувшись в еліту у 2014-му, Універсітатя виграла два Кубки та Суперкубок Румунії, а в чемпіонаті їй вдалося взяти дві бронзи та срібло. Далі 3-го раунду кваліфікації ЛЄ клуб не заходив, але "прославитись" у світі "науковці" вже встигли. У 2020-му під час пандемії уряд дозволив повернути на стадіони вакцинованих вболівальників, однак лишень 30% і з умовою, що подія завершиться о 21:00. На прохання посунути дедлайн ніхто не відреагував, тож Універсітатя продавала квитки на 30 хвилин матчу проти Стяуа.

Стадіон

Універсітатя виступає на арені, названій на честь легенди клубу Йона Облеменко (українських коренів у нього немає). Вона вміщує майже 31 тисячу вболівальників. Цікаво, що "Йон Облеменко" було визнано четвертим найкращим стадіоном, побудованим у 2017-му – в голосуванні румуни випередили "Газпром-Арену" та "Ванда Метрополітано".

Нова арена стоїть на місці старої, відкритої у 1967-му році. Ті трибуни бачили чвертьфінал КЄЧ-1982 проти Баварії та півфінал КУЄФА-1983 з Бенфікою. Бачили вони і матчі проти українських команд – в легендарному сезоні 1985/86 київське Динамо не змогло переграти Універсітатю у Крайовій, розписавши нічию 2:2 (вдома ж підопічні Валерія Лобановського вчинили розгром). З того часу шляхи "науковців" та наших клубів не перетиналися.

Команда

В Україні здавна склалося дещо зверхнє ставлення до румунського футболу. Нам чомусь здається, що ми били, б'ємо і будемо бити південних сусідів, які б проблеми в державі не виникали – хоча навіть Динамо-1986 програло Суперкубок УЄФА румунам (а ще була Тімішоара Шахтаря). Так чи інакше, існує велика спокуса недооцінити Універсітатю. Це може дорого коштувати Зорі.

По-перше, у "науковців" склад дорожчий на 4 мільйони євро (згідно з даними Transfermarkt). По-друге, тут є футболісти з досвідом Браги, Генка, Спарти, К'єво, Рапіда й Краснодара. Так, майже всі вони не були лідерами у Європі. Не факт, що досвіду топ-матчів у них було більше, однак його точно вистачає. По-третє, за Універсітатю виступають одразу чотири гравці національної збірної Румунії – знову ж таки не зірки, але вони викликаються прямо зараз, в цьому році, а не колись давно. А ще тут багато представників молодіжних збірних.

Андрей Іван (в центрі) разом з партнерами святкує черговий гол

У складі "науковців" найбільше виділяється 25-річний капітан Андрей Іван, який свого часу виступав у віденському Рапіді та Краснодарі. Він є інвертованим лівим вінгером з сильною правою ногою – у попередньому сезоні він забив 11 голів і віддав 6 гольових передач, ставши другим бомбардиром у чемпіонаті Румунії й третім асистентом. На зборах Іван забив три голи, а в Лізі конференцій йому вдалося відзначитись у воротах Влазнії.

Крім того, варто стежити за 30-річним бразильським нападником Густаво, у якого за плечима школа Салернітани та Серії А. В попередньому чемпіонаті форвард провів 8 голів і віддав 6 асистів, а в новому сезоні в його активі вже два 2+1. Також небезпечним є 21-річний форвард Йован Марковіч, у якого 9 голів за сезон. Зараз йому надають все більше ігрового часу.

В центрі півзахисту в румунів грає два опорники. На початку сезону тренерський штаб довіряв 30-річному Александру Крету й 26-річному хорвату Анте Рогульїчу. Останній забив п'ять голів у попередній першості, але в парі з ним може вийти і супердосвідчений Дан Ністор – в його активі було 3+6 за системою гол+пас. Втім, на старті нового сезону 34-річний румун провів всього 19 хвилин.

Анте Рогульїч

Взагалі Універсітатя є доволі забивним колективом. У попередньому чемпіонаті команда з Крайови стала найбільш результативною – 55 голів у 30-ти матчах. Тобто, в середньому суперник Зорі забиває 1,83 м'яча за гру – а це рівень торішнього СК Дніпра-1. Щоправда, у поточному сезоні результативність впала до одного гола за матч.

Слабкощі у Крайови є типовими для місцевого футболу. Колектив демонструє ненайвищий темп гри й забагато пропускає – серед претендентів на золото румунської першості-2022 Універсітатя пропустила найбільше (29 голів). Тобто їй забивають практично в кожній зустрічі. Зокрема, зараз у чемпіонаті команда має чотири пропущені м'ячі за три тури. Жоден із поєдинків не завершився "сухо".

Стабільності "науковцям" критично бракує. На початку нинішнього сезону вони виграли всього один матч із п'яти, розгромивши албанську Влазнію на власному полі після виїзних 1:1. В останньому поєдинку цей колектив згорів бухарестському Рапіду (0:1) – глибокому середнячку чемпіонату Румунії. Словом, зараз у бронзового призера румунської першості непростий період.

Тренер

Частково ці проблеми пов'язані зі зміною тренера. 46-річний Лауренціо Регекампф поїхав заробляти нафтодолари в азербайджанський Нефтчі, а замість нього прийшов 43-річний Ласло Балінт. Він тренує вже понад 10 років, однак Універсітатя є першим серйозним проектом для цього фахівця – до цього Балінт тренував команди з першої та другої Ліг. Що і говорити, коли в його активі є робота з клубом під назвою "Металоглобус".

Відповідно, Ласло поки що дотримується обережного стилю. Універсітатя перейшла на схему 4-2-3-1, хоча при попередньому коучі вона була агресивнішою. Там, де команда виступала фаворитом, "науковці" застосовували агресивні 4-3-3, а там, де треба було надійніше працювати в обороні – на 4-4-2. Зовсім рідко Регекампф застосовував 4-2-3-1.

Останні результати показують, що процес змін в Універсітаті проходить дуже натужно. У протистоянні із Зорею румуни точно не встигнуть подолати всі свої проблеми – втім, недооцінювати їх не можна в жодному разі.