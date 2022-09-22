Товариські матчі

Зоря – Олександрія – 1:1

Голи: Хлань, 21 – Цуріков, 29

Зоря та Олександрія не змогли виявити сильнішого у спарингу. Обидва голи в поєдинку були забиті до перерви. Хлань відкрив рахунок на 21 хвилині, але Цуріков дуже швидко відновив паритет.

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Додамо, що луганці запланували ще один поєдинок – проти Колоса. Гра відбудеться 25 вересня, час початку матчу наразі невідомий. Олександрія також запланувала ще один поєдинок, однак наразі не назвала ім'я суперника.

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