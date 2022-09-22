Товарищеские матчи

Заря – Александрия – 1:1

Голы: Хлань, 21 – Цуриков, 29

Заря и Александрия не смогли выявить более сильного в спарринге. Оба гола в поединке были забиты до перерыва. Хлань открыл счет на 21 минуте, но Цуриков очень быстро восстановил паритет.

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Добавим, что луганчане запланировали еще один поединок – против Колоса. Игра состоится 25 сентября, время начала матча пока неизвестно. Александрия также запланировала еще один поединок, однако пока не назвала имя соперника.

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