Наставник луганців Патрік ван Леувен прокоментував фіаско у матчі проти одного з аутсайдерів УПЛ – Руха (1:3).

"Ми погано зіграли. Суперник грав у більш агресивний футбол ніж ми. Після матчу з Динамо ми сказали хлопцям, що Рух буде грати проти нас, як ми зіграли проти Динамо, тому треба до цього готуватися. Занадто багато футболістів не продемонстрували свій рівень гри.

Рух – Зоря – 3:1 – відео голів та огляд матчу з хет-триком легіонера львів'ян

Чи була з мого боку недооцінка суперника? Рух дуже добре показав себе на полі та агресивно атакував. У них було набагато більше створених моментів ніж у нас.

А щодо заміни Булеци... Сергій не отримував м’яча, не брав ініціативи, тому я прийняв таке рішення", – цитує ван Леувена офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, у матчі 4-го туру УПЛ Зоря несподівано поступилась Руху (1:3), однак поки зберігає лідерство у турнірній таблиці УПЛ.

Рух здобув першу перемогу в сезоні, перегравши Зорю завдяки хет-трику Таллеса