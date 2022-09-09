Зоря підійшла до матчу проти Руха у шикарній формі, здобувши три поспіль перемоги й забивши у кожному поєдинку по три голи – зокрема, у ворота Динамо й Ворскли. Як наслідок, луганці вискочили на першу позицію в турнірній таблиці. Очікувалось, що там вони після 4-го туру й залишаться, адже в суперниках була команда з дна таблиці. "Чорно-білі" приїхали в гості до Руха, у якого було 3 поспіль поразки при одному забитому м'ячі.

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Втім, матч виявився не таким простим, як прогнозували. Підопічні Леоніда Кучука затягнули Зорю в своє улюблене "болото" з купою фолів, низьким темпом гри й відсутністю гостроти. На полі не відбувалося нічого вартого уваги, за виключенням подачі з кутового на 30-й хвилині – Сапуга замкнув її ударом під поперечку, але голкіпер луганців спіймав м'яч.

У Руха були хоча б якісь натяки на атаку, а от команда Патріка фон Леувена розчарувала – навіть удари зі штрафних летіли бозна-куди. Зрештою, на 40-й хвилині господарі покарали суперника за пасивність. Сапуга потужно пробив з дистанції, Мацапура відбив перед собою, а Таллес зіграв на добиванні. 1:0! Саме з цим рахунком перший тайм і добіг кінця.

У роздягальні Патрік фон Леувен провів заміну, випустивши Бражка замість Булеци. Втім, всього за три хвилини по перерві Зорі довелося вдруге виймати м'яч із сітки – і знову рухівцям допоміг Мацапура. Дмитро побіг на перехоплення у штрафному, але виконав щось неоковирне, збивши Таллеса. Арбітр призначив пенальті, а Таллес ударом з "позначки" подвоїв перевагу львів'ян. 2:0.

У повітрі запахло перемогою підопічних Леоніда Кучука, але луганці не збирались так просто її дарувати. Вже на 55-й хвилині гості відіграли один м'яч: Крістіан отримав проникний пас на правий край карного майданчика і виконав подачу, а Русин замкнув точним ударом головою – 2:1! До речі, це був 15-й гол Назарія в УПЛ.

Ще за дві хвилини Чурко увірвався на ліву половину штрафного й вистрілив у ближній кут, однак Паньків парирував. Патрік фон Леувен після цього вирішив освіжити атаку, випустивши Луньова замість Нагнойного, але на 62-й хвилині сталася катастрофа. Рух розіграв шикарну комбінацію, в завершенні якої Климчук виконав скидку під удар Таллесу – Бренер же метрів з 20-ти закрутив м'яч точно в дальню дев'ятку. 3:1. Хет-трик.

Рух міг і четвертий гол провести, однак контратаку 3-в-3 львів'яни запороли неточним пасом, а удар Бойчука головою в правий нижній кут парирував Мацапура (нарешті!). Зоря огризнулась кількома атаками, але нічого небезпечного не створила. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Руха – дебютну в сезоні!

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