Матчі 28-го туру УПЛ будуть зіграні протягом двох днів посеред тижня: з 24 по 25 травня, повідомляє офіційний сайт організації.

Шахтарю буде найважче, Зоря лякає СК Дніпро-1 – календар претендентів на чемпіонство в УПЛ і розклад на Лігу чемпіонів

Центральним поєдинком туру буде дуель між Зорею і Шахтарем – луганці все ще мають шанси зазіхнути на золото УПЛ. Непроста зустріч чекає на ще одного фаворита чемпіонських перегонів – СК Дніпро-1, який прийматиме Ворсклу.

24 травня (середа)

Колос – Динамо – 13:00

СК Дніпро-1 – Ворскла – 13:00

Верес – Олександрія – 15:00

Зоря – Шахтар – 17:00

25 травня (четвер)

Минай – Рух – 13:00

Інгулець – Металіст 1925 – 14:00

Львів – Чорноморець – 14:00

Кривбас – Металіст – 15:00

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