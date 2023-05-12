Зоря спробує зупинити Шахтар, а Скрипник тестуватиме СК Дніпро-1 – УПЛ затвердила дати й час початку матчів 28 туру
Українська Прем'єр-ліга ухвалила важливі рішення щодо проведення чергового туру.
Матчі 28-го туру УПЛ будуть зіграні протягом двох днів посеред тижня: з 24 по 25 травня, повідомляє офіційний сайт організації.
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Центральним поєдинком туру буде дуель між Зорею і Шахтарем – луганці все ще мають шанси зазіхнути на золото УПЛ. Непроста зустріч чекає на ще одного фаворита чемпіонських перегонів – СК Дніпро-1, який прийматиме Ворсклу.
24 травня (середа)
Колос – Динамо – 13:00
СК Дніпро-1 – Ворскла – 13:00
Верес – Олександрія – 15:00
Зоря – Шахтар – 17:00
25 травня (четвер)
Минай – Рух – 13:00
Інгулець – Металіст 1925 – 14:00
Львів – Чорноморець – 14:00
Кривбас – Металіст – 15:00
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