Чемпіонат України 2022/23 вийшов на фінішну пряму. Шахтар, СК Дніпро-1 та Зоря досі реально претендують на титул і розіграють два місця в ЛЧ.

Математичні шанси поборотися за "золото" також залишаються у Динамо, але кияни відстають від лідера аж на 10 очок. Відіграти таке відставання за 5 турів майже нереально. Ба більше – команді Мірчі Луческу / Олександра Шовковського вкрай складно буде зачепитися бодай за путівку в Лігу чемпіонів.

Шахтар, СК Дніпро-1 та Зоря залишаються в перегонах. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, в кого більше шансів на Лігу чемпіонів.

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У всіх претендентів на титул залишилося по 5 матчів. Шахтар має 2 очки відриву від СК Дніпро-1 та 5 очок від Зорі, але календар у "гірників" найскладніший. Підопічні Ігора Йовічевіча на фініші сезону ще повинні зіграти з обома своїми конкурентами. Натомість у Зорі та СК Дніпро-1, крім матчу з Шахтарем, надскладних опонентів не буде.

Календар Шахтаря:



Інгулець (13 травня)

Верес (19 травня)

Зоря (24 травня)

СК Дніпро-1 (27-29 травня)

Ворскла (3-4 червня)

Календар СК Дніпро-1:



Минай (15 травня)

Колос (19 травня)

Ворскла (24 травня)

Шахтар (27-29 травня)

Кривбас (3-4 червня)

Календар Зорі:



Металіст (14 травня)

Інгулець (20 травня)

Шахтар (24 травня)

Олександрія (27-29 травня)

Минай (3-4 червня)

В очних матчах три лідери розіграють не лише титул, а й путівки в Лігу чемпіонів. Чемпіон України з великою ймовірністю потрапить у груповий етап напряму (можуть завадити за певних умов Інтер і Мілан), а віцечемпіон має пройти три раунди кваліфікації.

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Цікаво спроєктувати, яку ситуацію матимуть наші клуби в Лізі чемпіонів. Шахтар у разі виходу в групу Ліги чемпіонів, скоріш за все, отримає посів з третього кошика, хоча є мізерні шанси піднятися в другий. У кваліфікації "гірники" завдяки високому клубному рейтингу (63.000) будуть сіяними в кожному раунді.

Зоря (16.000) та СК Дніпро-1 (8.000) мають значно скромніший доробок, тому на останніх стадіях відбору будуть несіяними. Відповідно, зіграють проти дуже серйозних суперників з Нідерландів, Португалії чи Франції (в нечемпіонській кваліфікації), або ж проти переможців ліг типу Швейцарії, Бельгії, Греції (в чемпіонській кваліфікації). На груповому етапі ЛЧ і Зоря, і Дніпро-1 можуть розраховувати лише на 4 кошик.

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